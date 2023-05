Expertin: So bringen Sie Ordnung in Ihren Haushalt

Ein ausziehbares Regal ist praktisch, es bietet viel Übersicht auf relativ wenig Platz: Claudia Eichenlaub, Ordnungscoachin aus Kirchseeon, ist überzeugt von dem Küchenmöbelstück. © Stefan Rossmann

Immer wieder Streit ums Aufräumen. Welche Familie kennt den nicht? Wer will, kann sich professionelle Hilfen holen, beispielsweise bei Coachin Claudia Eichenlaub.

Kirchseeon – Vielen Menschen fällt Aufräumen und Ausmisten schwer. Hilfe gibt es beispielsweise bei Claudia Eichenlaub (42) in Kirchseeon. Sie ist „Ordnungscoachin“, hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und sie hat jede Menge Tipps.

Bei uns ist der Beruf noch ziemlich unbekannt

An diesem Samstag ist der internationale „World Organizing Day“, der auf das Berufsbild und das Angebot der Ordnungsexperten aufmerksam macht. „Bei und ist der Beruf noch ziemlich unbekannt“, sagt Eichenlaub, die das ändern will.

Schränke und Keller quellen über

„In unserer Konsumgesellschaft sammelt sich einiges an. Nicht jedem gelingt es, sich selbst beizeiten von ungenutzten Dingen zu trennen und eine langfristige Ordnung aufrechtzuerhalten“, so Eichenlaub. Schränke und Keller würden überquellen, Garagen würden „zu Lagerräumen degradiert“, sodass das Auto draußen parken müsse.

Tipp 1: T-Shirts kleiner falten und aufrecht in eine Schublade. Das dient der Übersicht. © Stefan Rossmann

Lösungen für den Kleiderschrank

Doch es gibt Lösungen, sagt die Kirchseeonerin. Beispielsweise für den übervollen Kleiderschrank: Der erste Schritt ist eine Bestandsaufnahme. „Alles raus, sortieren und beispielsweise auf das Bett werfen“, rät Eichenlaub. Sinnvoll wäre es, diese Gelegenheit zu nutzen und den leeren Schrank zu putzen. Sechs oder sieben Lieblingsstücke kämen zuerst wieder in den Schrank. Was nicht mehr passt oder kaputt ist, könne weg. Den Rest sauber auf Bügel. Diese dann mit der Öffnung des Hakens nach vorne auf die Stangen hängen. Bei Getragenen den Bügelhaken einfach anders herum, also mit der Öffnung nach hinten. „Daran erkennt man, was man nicht trägt.“ Was ein halbes Jahr – bei Saisonwaren ein Jahr – nicht genutzt werde, könne eigentlich weg, sagt die Expertin.

Damit es grundsätzlich nicht zu voll im Schrank wird: Immer wenn man ein neues Teil kauft, kommt ein altes weg. Das gilt auch für Schuhe. „Ich brauche nicht 300 Paar. Ich behalte die, die ich gerne trage. Die sind dann von guter Qualität und halten ewig“, so Eichenlaub.

Verkaufen oder spenden

Gebrauchte Kleidung und Schuhe könnten verkauft oder gespendet werden. Eichenlaub praktiziert noch eine weitere Möglichkeit. „Ich bin in einer WhatsApp-Gruppe. Dahinter steckt eine Kleiderkiste. Die Kiste mache die Runde und jeder könne etwas rausnehmen und etwas anderes reinlegen. „Wenn dein Kleidungsstück wieder zu dir zurückkommt, dann kann es weg.“

Thema Küche

Nächstes Thema: Küche. Einkaufen nur mit einer Liste. Sonst bestehe die Gefahr, Produkte einzukaufen, die schon mehrfach zu Hause stehen. Neues im Kühlschrank nach hinten stellen und älteres zuerst aufbrauchen, rät Eichenlaub. Größere Mengen luftdicht umpacken. Behälter gut beschriften. Weitere Tipps: Feste Plätze für alle Gerätschaften in der Küche helfen, die Sucherei zu vermeiden. Kleine Zeitlücken beim Kochen, wenn beispielsweise der Auflauf im Ofen ist, können zum Aufräumen genutzt werden, rät die Ordnungs-Fachfrau, „statt ständig ins Handy zu schauen, wie es heute üblich ist.“ Am besten sei es, jeden Abend die Küche aufräumen, damit nicht am Morgen alles rumstehe und manches an den Tellern oder Töpfen schon angetrocknet sei – mit den entsprechenden Folgen für die Reinigung. Und man hat am nächsten Morgen einen guten Start in den Tag.

Aufräumen als Spiel

Mit Kindern könne Aufräumen zum Spiel werden. „Wer schafft es, die meisten Puppen ins Regal zu bringen?“

Der Trick der Notfallschublade

Ein wichtiger Vorschlag: eine „Notfallschublade“. Darin verschwänden verschiedene Sachen schnell, wenn beispielsweise Besuch komme. Die Schublade sollte aber danach zeitnah wieder „abgearbeitet“ werden.

Die Liste der Tipps ist noch viel länger: Die eigene Post könne, soweit möglich, per E-Mail erledigt werden. Dann falle weniger Papier an. Dokumente könnten gescannt werden. Keine Angst vor einem Computercrash: „Wenn es brennt, ist ja oft auch vieles weg. Vieles kann man wiederbeschaffen.“ Fotos sollte man sortieren. Mit Digitalkameras fielen inzwischen große Massen an. Der Rat: Regelmäßig löschen. „Wer braucht schon 100 Bilder von der Erstkommunion?“

Defekte Geräte sollten entsorgt werden, falls sie nicht repariert werden könnten. Sachen ins Rapair-Café zu bringen, sei kein Widerspruch zu Konzepten für mehr Ordnung. „Das ist im Sinne der Nachhaltigkeit.“ Noch brauchbare Sachen, die man selbst nicht mehr brauche, könne man in die Güterbörse am Wertstoffhof bringen. „Andere freuen sich darüber.“

Tipp 2: Haltbare Lebensmittel in luftdichte Behältnisse umfüllen und genau beschriften. © Stefan Rossmann

Wichtiger Rat: Nichts erzwingen

Bei allen Bemühungen solle man jedoch nicht verbissen sein, sich zu nichts zwingen. „Bei uns ist auch nicht alle super-top.“ Aber: „Als Mutter von zwei Söhnen (12 und 14) kenne ich die Bedürfnisse von Familien, weiß, wie unglaublich schnell Unordnung entstehen kann und was für einen Stress ein fehlender Handschuh am Morgen auslösen kann.“ Feste Plätze wie in der Küche auch hier für Geldbeutel oder Schlüssel. Spart Zeit. Alltagtagstaugliche Ordnung reduziere Chaos und bringe mehr Frieden und Entspannung in den Alltag, so Eichenlaub. „Ich bin kein Minimalist. Ich habe einzelne Stücke, da hängt mein Herz dran. Die würde ich niemals weggeben.“

Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags

Eichenlaub erzählt, sie habe sich eigentlich immer schon für Ordnung interessiert. Durch ihre Berufserfahrung im Assistenz- und Buchhaltungsbereich wisse sie, worauf es bei sinnvoller Ablagestruktur im Büro ankomme, sowohl im Ordner als auch am PC. Letztendlicher Auslöser war ein Buch, das sie 2003 für ihre Mutter als Weihnachtsgeschenk gekauft hatte. „Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags“ von Karen Kingston. Sie hat es zunächst selbst gelesen und war fasziniert.

Persönliche Wohlfühlordnung

Zum World Organizing Day verschenket Claudia Eichenlaub, wie auch andere Dienstleister der Branche in Deutschland, fünf Stunden Ordnungscoaching an eine Person, Familie oder Organisation, die sich mehr Leichtigkeit in ihrem Leben wünscht. „Man kann sich darum bewerben oder jemanden vorschlagen.“ Die Unternehmerin warnt jedoch davor, irgendjemanden das „Aufräumen“ einfach aufzudrücken. Denn Ordnung und Wegwerfen „macht den einen Spaß, für andere ist es ein Horror“. Es gehe um den Versuch, die persönliche „Wohlfühlordnung“ zu finden. „Ich werde in das Privateste vorgelassen. Da fließen schon mal Tränen. Wichtig ist Vertrauen.“

Ihr Einsatz habe jedoch auch Grenzen, sagt Eichenlaub. Wenn eine Situation in Richtung „Messi“ gehe, wenn also ein Haus oder eine Wohnung vollkommen zugemüllt ist, dann sei psychologische Hilfe notwendig, da könne sie nur noch unterstützen. „Aber nicht ohne Therapie.“

