Ferienprogramm Kirchseeon: Lustige Spiele, grenzenlose Kreativität

Im Kirchseeoner Ferienprogramm 2023 ist einiges geboten. Von Selbstverteidigung bis zur Kräuterhexenküche ist für jeden was dabei.

Kirchseeon – Ein breites Angebot bietet das Ferienprogramm im Markt Kirchseeon, entstanden in Zusammenarbeit der Gemeinde mit ortsansässigen Vereinen, Gewerbetreibenden, Elterninitiativen und Privatpersonen. In den Sommerferien können sich Kinder und Jugendliche unter anderem für Geocaching, also eine teilweise digitale Schatzsuche, oder für Erfahrungen auf den Golfplatz entscheiden.

Ein zentrales Angebot ist der Erlebnisspielplatz unter dem Motto „Jahrmarkt der bunten Fantasie“. Der findet von Montag, 31. Juli, bis einschließlich Freitag, 4. August, täglich von 9 bis 16 Uhr statt. Auf dem Gelände der Spielwiese am Jugendtreff JEK in Eglharting (Westring 6) wird gehämmert und gesägt. Der Kreativität sind beim Aufbau eines Hüttendorfes keine Grenzen gesetzt. Lustige Spiele warten und es gibt leckeres Popcorn. Wer Lust hat, darf dort auch übernachten vom 3. auf den 4. August. Mitzubringen sind für alle Teilnehmer Teller, Besteck, unzerbrechliche Trinkflasche, Hammer, Säge, Arbeitshandschuhe und Sonnenschutz. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung am Mittwoch, 12. Juli, ab 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Kirchseeon.

Im Programm: Lagerfreuer mit Stockbrot und Schokobananen

Das Ferienprogramm hat noch viel mehr zu bieten. Alexander Röck, der lange in der Marktgemeinde wohnte, zeigt beispielsweise bei einem Dschungelausflug im Schulhaus Eglharting am Samstag, 5. August, exotische und außergewöhnliche Tropenbewohner wie Vogelspinne, Skorpion oder Tausendfüßer. Weitere Angebote sind „Nicht mit mir!“ Gewaltprävention, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Es soll Kindern helfen, sich gegen Gewalt zu schützen, mit Hilfe professioneller Trainer. „Am Ende zerschlägst du mit der „Tigerkralle“ sogar ein richtiges Holzbrett“, heißt es im Programm. Auf der Liste stehen auch „Handcreme und Lipgloss selbst gerührt“, „Basteln im Jugendtreff JEK“, Yoga für Kids und Teens, oder eine Kräuterhexenküche, bei der Hexen und Kobolde durch den Ebersberger Forst streichen und Schätze der Natur suchen.

Zudem im Angebot: Schnuppergolf für Kinder ab der 1. Klasse, eine Nacht im Waldmuseum Ebersberg, vorher noch leckeres Essen über der Feuerschale und Dämmerung am Waldrand, Lagerfeuer mit Stockbrot und Schokobananen und eine Wanderung mit Taschenlampen, Schnupperschießen mit dem Luftgewehr bei den Adlern in Kirchseeon Dorf, ein Nachmittag bei der Feuerwehr Markt Kirchseeon, bei dem die Teilnehmer viel erfahren können, oder ein Grundkurs in Erster Hilfe, bei dem viel über Verletzungen aber auch über allgemeine Themen wie den Notruf gelernt werden kann.

Anmeldung notwendig

Die Gemeinde weist darauf hin, dass zu allen Veranstaltungen eine Anmeldung notwendig ist. Diese erfolgt üblichweise direkt beim Veranstalter. Der Teilnehmerbeitrag ist vor Beginn beim Kursleiter zu entrichten. Verantwortlich für die einzelnen Veranstaltungen sind die jeweiligen Veranstalter. Weitere Infos und Anmeldungsdaten unter www.kirchseeon.de oder bei Marina Herceg, Tel.: (0 80 91) 552-41, marina.herceg@kirchseeon.de.

