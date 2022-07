Ein Festplatz für Kirchseeon: Bürgermeister geht mit dieser Idee baden

Von: Robert Langer

So hätte der neue Festplatz nach Überlegungen im Rathaus aussehen können. Quelle: Rathaus Kirchseeon © Rathaus Kirchseeon

Ein Festplatz für Kirchseeon? Die Skepsis und letztendlich die Ablehnung im Gemeinderat waren deutlich. Bürgermeister Jan Paeplow (CSU) ging mit seinem Vorschlag baden. „Ein Juhu sieht anders aus“, sagte er.

Kirchseeon - An der Moosacher Straße zwischen der Bahnlinie und dem Gymnasium könnte auf einer Kiesfläche – derzeit als Parkplatz genutzt – ein kleiner Festplatz entstehen – für Veranstaltungen örtlicher Vereine, für ein Frühlings- oder Sommerfest und aber auch als Platz für Märkte. So jedenfalls die Vorstellung von Kirchseeons Bürgermeister Jan Paeplow (CSU).

In den 1970er Jahren gab es noch einen Volksfestplatz in Kirchseeon, auf dem auch mal ein Zirkus gastierte. Rechts die B 304 und die ehemalige Tankstelle. Im Hintergrund links die Werkstraße. Inzwischen ist das Gelände bebaut. © Archiv Rosemarie Scheinost

Um die Kosten für die Erschließung zu decken (Paeplow: „Wenn wir schon investieren.“), wurde überlegt, das Areal zusätzlich als gebührenpflichtiger Stellplatz für Wohnmobile zu nutzen. „Nicht dauerhaft, für Kurzparker“, so der Bürgermeister. Und nur außerhalb der Feste und Märkte. Besucher könnten parken, um beispielsweise im Forst zu radeln oder zu einem Ausflug nach München zu fahren.

Festplatz für Kirchseeon: Im Raum stehen Kosten von rund 280.000 Euro

„Uns wurden von mehreren Seiten Wünsche herangetragen“, sagte der Bürgermeister in der Sitzung.“ Investitionskosten: Elektro inklusive Planung 80 000 Euro, Sanitär rund 200 000 Euro.

Die Reaktionen: „Wir haben das diskutiert“, meinte Natalie Katholing (Grüne). Grundsätzlich sei man für einen Festplatz. „Die Idee finden wir nicht schlecht.“ Der Parkplatz am Gymnasium sei allerdings zu klein. Zudem werde am nahen Berufsförderungswerk umgebaut. Aus Ausweichgelände sei der Kiesparkplatz notwendig. Und auch Lehrer des Gymnasiums würden dort parken. Kürzlich habe der Antikmarkt auf dem Parkplatz am Edeka stattgefunden. Vielleicht gebe es in der Gemeinde auch noch ähnliche Flächen, meinte Katholing. Wenn auf dem Kiesplatz-Gelände am Gymnasium etwas entstehe, solle auf alle Fälle der Schlittenberg erhalten bleiben.

So sieht der Platz derzeit aus. Üblicherweise ist er relativ leer. Wenn im nahen Gymnasium aber Verstaltungen stattfinden, kann es sehr voll werden. © lan

„Für ein Volksfest würden wir uns einen zentraleren Platz wünschen“, sagte Barbara Bittner (SPD). Einen Marktplatz könnten sich die Genossen auf dem Areal aber durchaus vorstellen. Das Problem in Bezug auf die „Wohnmobilisten“ seien die Toiletten. Die sollten dann auch von den Fußballern mitbenutzt werden dürfen. Fraktionskollege Domenico Ciccia fragte, ob das Areal nicht eine Ausgleichsfläche für etwas anderes sein könnte, was schon mal gebaut wurde? Das sollte man prüfen. Und Ciccia wollte wissen, ob es Erfahrungen gebe, nach wie vielen Jahre der Platz nach den Investitionen im Plus stehe.

Klare Position bei der UWG: Generell sei die Unterstützung der Vereine sehr wichtig, so Christian Eringer. Der vorgeschlagene Platz sei aber nicht sehr sinnvoll. „Viele werden nicht dorthin gehen.“ Eringer fragte zudem, warum man Veranstaltungen vom Marktplatz abziehen solle. Wirte im dortigen Umfeld lebten schließlich auch von den Veranstaltungen. Eine Verschiebung von Veranstaltungen auf ein neues Areal „würde ich als schlechtes Zeichen sehen“. Zudem gehe es um die Kosten. Und: Für größere Feste sei der Platz viel zu klein. Da brauche man ein Bierzelt mit 3000 Plätzen. Zum Standplatz für Wohnmobile hatte Eringer auch eine klare Meinung: „Kirchseeon ist kein Feriendorf.“

Paeplows Parteifreunde von der CSU waren bei der Diskussion zu diesem Thema im Marktgemeinderat übrigens auffallend zurückhaltend.

