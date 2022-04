Strom von der Wiese für 400 Haushalte

Von: Robert Langer

Teilen

Auf dieser Fläche bei Neukirchen könnte eine zwei Hektar gruße Freiflächen-Photovoiltaikanlage entstehen. © srO

Erst Steinhöring, dann Grafing, jetzt Kirchseeon. Immer öfter und in immer kürzeren Abständen geht es in Gemeinde- und Stadträten des Landkreises um Freiflächen-Photovoltaikanlagen. In Kirchseeon ist nun eine Fläche bei Neukirchen in den Fokus geraten.

Landkreis - Alle kommunalen Liegenschaften des Marktes Kirchseeon und zusätzlich 400 Privathaushalte könnten durch eine in Neukirchen geplante zwei Hektar große Anlage mit Strom versorgt werden. So lautet zumindest die Aussage aus dem Rathaus. Das ins Auge gefasste Grundstück westlich des Gotteshauses in Neukirchen zwischen der Bahnlinie und der Straße nach Pöring auf der einen und dem Forst auf der anderen Seite ist im Eigentum der Kommune und wird aktuell landwirtschaftlich genutzt.

Bürgermeister Paeplow spricht von einem ersten Baustein

Der Marktgemeinderat fasste nun einen Grundsatzbeschluss, das Projekt weiter zu verfolgen. „Ich betrachte das als einen ersten Baustein“, so Kirchseeons Bürgermeister Jan Paeplow (CSU). Auch angesichts der Entwicklung auf dem Energiemarkt während des Krieges in der Ukraine forderte der Rathauschef „noch mehr kreatives Denken“.

Vorgestellt hat die Überlegungen Markus Henle vom Eberwerk. Er verwies zunächst darauf, dass der Landkreis bei seinem Beschluss, bis zum Jahr 2030 unabhängig von fossilen Energieträgern zu werden, „meilenweit hinten dran“ sei. Beim Thema Wärme fehlten noch 91 Prozent, beim Strom 93 Prozent. Um das Ziel zu erreichen, brauche der Markt Kirchseeon etwa drei große Windkraftanlagen, oder sieben größere Biogasanlage samt den notwendigen Anbauflächen, oder 3000 durchschnittliche Dachflächen-Solaranlagen auf Einfamilienhäusern beziehungsweise 20 Hektar Freiflächen-Photovoltaik. Die jetzt angedachte Anlage entspreche also rund zehn Prozent auf dem Weg zur Energieunabhängigkeit des Marktes. Angedacht ist jedoch ein Energiemix. Dazu vorliegende Untersuchungen würden für Kirchseeon rund sechs Hektar Freiflächen-Photovoltaik ergeben, so das Rathaus.

Eberwerk: Haben keinen Plan, aber eine Grundidee

„Wir haben noch keine Planung, aber eine Grundidee“, sagte Henle. Das Gelände sei geeignet, eine Stromanbindung gegeben. Die Investitionen könnte sich auf rund 1,3 Millionen Euro belaufen.

Da die angrenzende Kirche unter Denkmalschutz steht, kann laut Rathaus nur auf dem nördlichen Teil des Grundstücks die Anlage erricht werden. Ein etwa zehn Meter breiter Streifen entlang der Eglhartinger Straße soll dem Markt als Behelfsparkplatz erhalten bleiben.

Auch kritische Anmerkungen im Gemeinderat

Im Marktgemeinderat herrschte breite Zustimmung, jedoch gab es auch einige kritische Anmerkungen. Thomas Kroll (SPD) verwies auf noch nicht genutzt Dachflächen, u.a. im Eglhartinger Gewerbegebiet. Peter Kohl (CSU) regte an, mit dem Eigentümer des östlich angrenzenden Grundstücks zu sprechen, ob die Anlage nicht erweitert werden könnte.

Susanne Markmiller (FDP) meinte, man lege mit dem gemeindlichen Vorhaben eine funktionierende landwirtschaftliche Fläche still. Sie wollte wissen, ob mit dem Bauernverband schon darüber gesprochen worden sei, ob es sich um wertvolles Areal handele. Die Rede war dann von Gemüsesorten, die unter Photovoltaikflächen gut gedeihen würden, und von weidenden Schafen. Andreas Scherer (CSU) und Dominik Bernert (UWG) blieben skeptisch und votierten mit Hinweis auf die landwirtschaftliche Fläche gegen das Projekt.

Rathauschef Paeplow betonte, das Projekt gehe nicht ohne Bürgerbeteiligung. Eine Wirtschaftlichkeitsbrechnung mit Betreibermodellen soll dem Marktgemeinderat zur Abstimmung des weiteren Vorgehens vorgelegt werden.

Um diese Freiflächenphotovoltaikanlage geht es in Steinhöring. Und um diese in Grafing

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.