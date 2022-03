Kleiderkammer für geflüchtete Menschen: Viel mehr als Stoff

Von: Robert Langer

Natalie Katholing, Senioren- und Behindertenbeauftragte der Gemeinde Kirchseeon, in der Kleiderkammer, die sie in kürzester Zeit auf die Beine gestellt hat. © Stefan Rossmann

In Kirchseeon gibt es eine Kleiderkammer im Keller des katholischen Pfarrheims. Sie erlebt großen Andrang. Aus der Ukraine geflüchteten Menschen wird hier geholfen. Ein Besuch vor Ort.

Kirchseeon – Reger Betrieb herrscht an diesem Tag im Keller des katholischen Pfarrheims Kirchseeon. Es ist 15 Uhr. Gerade erst wurden die Räume geöffnet, schon stehen Menschen in der Schlange an. Viele hatten auf der Flucht vor dem Krieg in ihrer ukrainischen Heimat kaum etwas mitgenommen. Jetzt werden sie mit dem Notwendigsten unterstützt. Zu Besuch in der Ausgabestelle der Kleiderkammer für Geflüchtete.

15 Helfer engagieren sich in dem Projekt

In der vergangenen Woche wurde der Service erstmals angeboten. Jetzt ist schon sehr viel los. „Heute am Vormittag wurden die Info-Zettel in Ukrainisch und Deutsch erstmals in der Turnhalle des Gymnasiums Kirchseeon ausgelegt“, erklärt Natalie Katholing, die das Angebot organisierte. Sie ist Gemeinderätin für die Grünen sowie Senioren- und Behindertenbeauftragte der Kommune.

Rund 15 Helfer engagieren sich in dem Projekt. Darunter ist auch der 17-jährige Finian Thiel. Er habe gerade etwas Zeit, sagt er. Sich einzubringen, ist für den Jugendlichen normal. Er ist auch in der Feuerwehr Kirchseeon-Dorf aktiv. Seine Eltern haben Flüchtlinge aufgenommen, eine Mutter mit einem Kind. Die Schwester der Frau, ebenfalls mit einem Kind, ist bei Nachbarn untergekommen. „Es klappt alles ganz gut“, sagt er. Schwierig sei es nur mit der Verständigung. Aber da würden entsprechende Programme im Handy und im Computer weiter helfen,

In der Kleiderkammer läuft die Verständigung mit Händen und Füßen. Eine Frau deutet auf ihre rosa Socken in den braunen Schuhen. Da wird schnell klar, was sie meint. Rund 50 Geflüchtete sind in er Halle des Gymnasiums Kirchseeon untergebracht. Dazu kommen noch die Menschen, die privat einen Platz gefunden haben.

Auf provisorischen Ablageplätzen sind im Keller des Pfarrheims Hosen und T-Shirts gestapelt. Sortiert nach Größen. An Kleiderständern hängen Oberteile und Jacken. Als Verbindung liegt schon mal eine Holzstange quer, um mehr Platz zum Aufhängen zu haben. Dazu kommen Schuhe am Boden. Spielzeug in Kisten. Auf einem Tisch liegt eine Großpackung Papiertaschentücher. Die Packerl werden einzeln abgegeben.

Anfangs waren Kleiderbügel Mangelware

Zunächst waren Kleiderbügel Mangelware. Darauf wurde auf einen kleinen Zettel an der Eingangstüre hingewiesen. Das Problem wurde schnell gelöst. Irgendjemand brachte eine ganzen Schwung weiße Bügel vorbei, sagte etwas und verschwand wieder. Klebezettel sind ein Problem. Sie werden an die provisorischen Regale gepappt, versehen mit einem Hinweis auf die Größen der Kleidungsstücke. Aber sie fallen immer wieder runter. „Da wird uns schon noch etwas besseres einfallen“, ist eine Helferin zuversichtlich.

Ständig wird weitere Kleidung gebracht. „Wir brauchen derzeit eigentlich nichts mehr“, sagt Katholing. „Wenn sich das ändert, melden wir uns wieder.“ Ein paar Spenden werden aber dennoch benötigt, Rollkoffer beispielsweise oder stabile Taschen. Damit die Geflüchteten ihr Sachen unterbringen oder transportieren können.

