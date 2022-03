Gymnasium schon wieder zu klein: Platzproblem nach Achterbahnfahrt

Von: Robert Langer

Teilen

Die Aula des Gymnasiums Kirchseeon, das – obwohl erst 14 Jahre alt – ein Platzproblem hat. An den Bereich mit den großen Glasfenstern links könnte ein Anbau angedockt werden. © Kees

Das Gymnasium Kirchseeon ist erst 14 Jahre alt, doch es ist schon viel zu klein. Wie konnte das passieren? Gründe sind grundsätzlich steigende Schülerzahlen, aber vor allem die Auswirkungen der Achterbahnfahrten in der bayerischen Schulpolitik.

Kirchseeon – Allein rund elf Klassenzimmer mehr bräuchte das Gymnasium Kirchseeon. Da sind die notwendigen Fachräume und moderne pädagogische Konzepte noch gar nicht eingerechnet. Wie konnte das passieren? Gründe sind grundsätzlich steigende Schülerzahlen, aber vor allem die Auswirkungen der Achterbahnfahrten in der bayerischen Schulpolitik.

G 9 erfordert mehr Platz für mehr Schüler

Künftig wird es wieder neun Jahrgangsstufen bis zum Abitur geben, das G 8 ist Geschichte. Heißt: Deutlich mehr Schüler, die auch deutlich mehr Platz brauchen. Gebaut wurde das Gymnasium Kirchseeon, Sachaufwandsträger ist der Landkreis Ebersberg, unter den Vorgaben des G 8, also nur acht Jahrgangsstufen bis zum Abschluss. Die Schüler, die aktuell in der 9. Jahrgangsstufe im Gymnasium Kirchseeon sind, werden der erste Jahrgang sein, der im Schuljahr 2025/26 sein Abitur in der 13. Jahrgangsstufe ablegt.

Möglichkeit der Erweiterung: Ein separater Pavillon im bisherigen Pausenhof, der jedoch eine eigene Einheit sein soll, beispielsweise für die Oberstufe. Mehrere Varianten sollen in einer Machbarkeitsstudie überprüft werden. © Kees

Konkret bedeutet das, dass das Gymnasium erweitert werden muss – und das unabhängig von der virulenten Debatte um die Priorisierung eines neuen Gymnasiums in Poing oder einer Berufsschule in Grafing-Bahnhof.

Schulausschuss des Kreistags berät am 23. März

Die Frage ist nur, wie die Erweiterung umgesetzt werden kann. Darüber soll in der Sitzung des zuständigen Ausschusses des Kreistags am Mittwoch, 23, März, beraten werden. Im Fokus steht eine Machbarkeitsstudie. Alles dreht sich um die Frage, wie groß das Gymnasium künftig werden soll.

Lesen Sie auch Physikräume in einer Schule seit einem halben Jahrhundert nicht mehr erneuert Man kann wohl ohne Übertreibung sagen, dass Generationen von Schülern die Physikräume in der Peißenberger Realschule genutzt haben. Jetzt werden sie endlich erneuert – Auftakt zu noch mehr Sanierungsmaßnahmen an der Schule. Physikräume in einer Schule seit einem halben Jahrhundert nicht mehr erneuert Mit der mittleren Reife zum Abitur: Das Freisinger Camerloher Gymnasium macht‘s möglich Ein Erfolgsmodell: Das Camerloher-Gymnasium bietet wieder die Einführungsklasse an. Dort kann der Sprung von der Mittleren Reife zum Abitur gelingen. Mit der mittleren Reife zum Abitur: Das Freisinger Camerloher Gymnasium macht‘s möglich

Errichtet wurde die Schule für rund 850 Schüler, heute sind es schon über 1000. Klar ist auch, dass unter anderem für die Naturwissenschaften mehr Fachräume gebraucht werden.

Möglichkeit der Erweiterung. Andocken im Süden. Im Bild (v.l.): Bürgermeister Jan Paeplow, Schulleiterin Simone Voit, Elternbeiratsvorsitzender Lars Moormann, Christine Fröhlich (Mitarbeiterin der Schulleitung) und Elternbeirätin Barbara von Stein. © Kees

Im Vorfeld der Debatte hat der Elternbeirat um den Vorsitzenden Lars Moormann und Barbara von Stein zu einem Rundgang eingeladen. Schulleiterin Simone Voit führte durch das Haus. Mit dabei auch Kirchseeons Bürgermeister Jan Paeplow (CSU). Deutlich wurde, dass es im Gymnasium bereit heute sehr eng ist. So hat die offene Ganztagsschule (OGS), zu der sich rund 150 Kinder und Jugendliche angemeldet haben, zu wenig Platz. Ein Teil der Schüler bleibt auf den Gängen. Derzeit werde improvisiert, heiß es. Es fehlen Zimmer für Elterngespräche, Räumlichkeiten für die Schülermitverwaltung (SMV) oder ein Aufenthaltsraum für die Oberstufenschüler. Der Eingang zum Gymnasium sei vom Verwaltungstrakt beziehungsweise vom Sekretariat aus nicht einsehbar, so dass nicht überprüft werden könne, wer die Schule betritt, kritisiert unter anderem der Elternbeirat. Die Big Band der Schule probt in einem ehemaligen Spindraum.

Direktorin will Vielseitigkeit Platz geben. Aber wie?

Auch andere Gruppen des Gymnasiums stehen von Problemen. Die Direktorin will Vielseitigkeit an der Schule Platz geben und neue pädagogische Konzepte installieren, um die Konzentrationsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen zu steigern. Doch auch dazu braucht man Platz. Appelliert wird an den Landkreis Ebersberg, der sich ja als Bildungsregion definiere, hier schnell Abhilfe zu schaffen.

Angedeutet wurden beim Rundgang verschiedene Möglichkeiten der Erweiterung. Angedacht werden könnte ein Andocken im Süden an den bestehenden Seitenflügel. Ins Auge gefasst werden könnte auch ein separater Pavillon auf dem Schulgelände. Dieser sollte jedoch eine Einheit sein, möglicherweise für die Oberstufe. Bürgermeister Paeplow sicherte nach dem Rundgang seine Unterstützung und die des Marktgemeinderats zu.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.