Handwerker-Arbeiten lösen Feuerwehr-Großalarm aus

Von: Michael Acker

Feuerwehrkräfte im Korb der Drehleiter am Brandort in Kirchseeon. © Artist S.ROSSMANN

Feuerwehren aus der ganzen Region wurden am Montag in der Kirchseeoner Rathausstraße zusammengezogen. Der befürchtete Großbrand blieb aus, der Schaden ist dennoch enorm.

Kirchseeon - Ein vermeintlicher Dachstuhlbrand mitten in Kirchseeon hat am Montagmittag, 27. Februar, gegen 13.10 Uhr zur Auslösung eines Großalarms für zahlreiche Feuerwehren aus der Region geführt. „Dachstuhlbrand, Personen in Gefahr“ lautete die erste Alarmierung.

Vor Ort stellte sich die Situation dann weniger dramatisch dar. Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Rathausgasse 2 waren nicht Gefahr, wie Einsatzleiter Michael Bauer von der Feuerwehr Kirchseeon-Markt der Ebersberger Zeitung berichtete.

Dehnfugenbrand in Kommunwand

Was war geschehen? Bei Schweißarbeiten, die an diesem Tag in dem Gebäude stattgefunden hatten, war es zu einem Dehnfugenbrand in einer Kommunwand gekommen, dessen Verlauf sich schwer lokalisieren ließ. Stundenlang waren die Feuerwehrkräfte mit den Arbeiten beschäftigt, sogar das Dach des Hauses musste teilweise abgedeckt werden.



Zeitweise kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, weil das Gebäude in der Nähe der B 304-Ortsdurchfahrt steht und Einsatzfahrzeuge die Bundesstraße als Standort nutzen mussten. Ortskundige Autofahrer wichen auf Seitenstraßen aus. Der Rückstau auf der B304 war erheblich.

Der Sachschaden dürfte beträchtlich sein. Nähere Informationen der Polizei dazu liegen noch nicht vor.

