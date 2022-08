Jagd auf Müllsünder wird ausgedehnt

Von: Robert Langer

Um Vermüllung zu vermeiden, will Kirchseeon verstärkt seine Wertstoffinseln überwachen. © Symbolfoto/dpa

Noch mehr Kontrollen soll es künftig an den Wertstoffinseln im Markt Kirchseeon geben. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Grund sind die wilden Müllablagerungen neben den Containern.

Kirchseeon - Bereits im Oktober vergangenen Jahres war der Einsatz von Detektiven zur Überwachung beschlossen worden. 250 Stunden pro Jahr sollten sie mit einer mobilen Foto- und Videoüberwachung aktiv sein.

Zwar wurde eine ganze Reihe von Müllsündern ermittelt. Eine Verbesserung der Situation hat sich laut Rathaus bisher aber noch nicht eingestellt.

Detektive schnappen 75 „Falschentsorger“

Das sind die Fakten: Eine Überwachungsfirma war seit Anfang Februar insgesamt an 19 Tagen für 145 Stunden im Einsatz. Davon an sechs Sonn- und Feiertagen. 75 Fälle von „Falschentsorgung“ wurden in diesem Zeitraum festgestellt. Folge waren bisher Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Verwarngeld 55 Euro.

Rund 70 Prozent der Verursacher waren Kirchseeoner Bürger. Die restlichen 30 Prozent der „Falschentsorger“ kommen laut Rathaus aus den umliegenden Gemeinden. An den Wertstoffinseln in der Fritz-Litzlfelder-Straße an der Ecke zur Werkstraße, am Kirchseeoner Weg und an der Ilchinger Straße, laut Rathaus „neuralgische Punkte“, herrschten im Besonderen an Wochenenden und an Feiertagen weiterhin chaotische Zustände.

Gemeinderat spricht von „Saubären“

Die Reaktionen im Marktgemeinderat waren deutlich. Christian Eringer (UWG) sprach von „Saubären“ und einem „Sperrmüllparadies“. Für Leute, die erwischt würden, schlug er Strafen von 200 Euro vor. „Sonst verstehen die das nicht. Wo es den Leuten weh tut, ist am Geldbeutel.“ Barbara Bittner (SPD) fragte nach, was denn die Detektive genau gemacht hätten. „War es nur eine Videoüberwachung oder wurden die Leute auch angesprochen?“

Die Frage nach der Qualität der Detektivarbeit sah auch Paul Hörl (CSU) als wichtig an. Er sprach sich zudem für eine Erweiterung der Kontrollzeiten aus. „Erfolg haben wir nur, wenn die Frequenz hoch ist.“ Auch früh am Tag oder spät abends, wenn die Müllsünder unterwegs seien. Und wie Ehringer (UWG) forderte Hörl: „Wir sollten die Sätze anheben. Das sollte schon weh tun.“

Grüne sprechen sich gegen zusätzliche Überwachung aus

Gegen eine zusätzliche Überwachung waren die Grünen, wie Natalie Katholing im Gremium klar machte. Fraktionsmitglied Rüdiger Za schlug in der Sitzung vor, zwei Mal pro Jahr Möglichkeiten für Bürger anzubieten, die Sperrmüll nicht selbst entsorgen könnten, Abholung gegen Bezahlung. Das müsse man mit dem Landratsamt klären, so Bürgermeister Jan Paeplow (CSU). Er erklärte auch, die Überfüllung der Wertstoffinseln sei ein Problem, der illegal entsorgte Sperrmüll ein anderes.

Ab nächstem Jahr sollen die Wertstoffinseln 400 Stunden lang überwacht werden. Zur Entlastung sollen die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes verlängert werden – ebenfalls ab 2023.

