Segelschiff statt Klassenzimmer: Leonie und das Abenteuer ihres Lebens

Von: Susanne Edelmann

Leonie an Bord der „Thor Heyerdahl“: „Welche 15-Jährige kann schon von sich sagen, ein 50-Meter-Schiff nur mit Sextant gesteuert zu haben?“ © Privat

Leonie Friedmann (16) aus Kirchseeon hat das Abenteuer ihres Lebens hinter sich: Ein halbes Jahr lang hat sie das heimische Gymnasium gegen das Dreimast-Segelschiff „Thor Heyerdahl“ getauscht und am Projekt „Klassenzimmer unter Segeln“ (KUS) teilgenommen.

Kirchseeon - Die Route führte von Kiel über die Kanaren und Kapverden zur Karibikinsel Dominica und über die Azoren zurück nach Kiel. Dabei haben die 33 Schülerinnen und Schüler an Bord über 10 000 Seemeilen zurückgelegt.

Alltag an Bord: Leonie (oben rechts) und ihre Mitschüler beim Unterricht unter Segeln. © Privat

Nach ihrer Rückkehr ist Leonie noch immer ganz bewegt: „Es ist schön, wieder da zu sein, aber die Freunde und der Bordalltag fehlen mir.“ Es seien ganz besondere Freundschaften an Bord entstanden, erzählt sie: „Man lebt so eng zusammen und erlebt so viel gemeinsam.“ Mit den anderen „KUSis“ ist sie weiterhin in Kontakt.

Gelernt, Rücksicht zu nehmen und mit wenig auszukommen

Entgegen ihrer Befürchtung vor der Abreise hat ihr das Zusammenleben auf engstem Raum nichts ausgemacht, ganz im Gegenteil: „Man hat immer jemanden zum Reden.“ Sie habe gelernt, Rücksicht zu nehmen und mit wenig auszukommen, denn an Bord waren nur wenige persönliche Dinge erlaubt, auch das Handy durfte nur an Land benutzt werden, um Eltern und Freunde anzurufen. Für Leonie war das okay, Heimweh hatte sie keines und auch die Seekrankheit hielt sich in Grenzen.

Schon nach wenigen Tagen an Bord hatte die Gruppe ein einschneidendes Erlebnis: Im englischen Kanal entdeckte sie zwei somalische Flüchtlinge in einem Schlauchboot. Bis die Küstenwache eintraf, nahm die „Thor Heyerdahl“ die beiden Männer an Bord, versorgte sie mit Essen, Trinken und trockener Kleidung. „Man hört so etwas in den Nachrichten, aber es ist schon etwas anderes, das selbst zu sehen, dieses kleine Schlauchboot in den hohen Wellen, das hat uns alle sehr mitgenommen.“ Fünf Tage waren die Somalier in ihrem Schlauchboot unterwegs, auch während eines Sturms, den die „Thor Heyerdahl“ lieber vor Borkum abgewartet hatte. Zum Glück hatten die Schüler genau dort das Aussetzen ihres Rettungsbootes mehrfach geübt, aber wer hätte gedacht, dass sie dieses theoretische Wissen kurz danach bei hohem Seegang gleich praktisch würden anwenden müssen?

Unterricht unter Praxisbedingungen

Überhaupt Theorie und Praxis: Auch der Schulunterricht gestaltete sich an Bord anders als zuhause. So wurde eine Klassenarbeit über Vulkanismus und Plattentektonik auf der kapverdischen Vulkaninsel Fogo geschrieben, das Thema Kolonialismus auf der Karibikinsel Dominica anschaulich gemacht und im Fach Physik wurden Versuche zur Geschwindigkeit direkt an Bord durchgeführt. Dazu kamen Projekte an Land: Auf den Azoren sammelten die „KUSis“ Müll, auf Dominica halfen sie, vom Hurrikan zerstörte Häuser wieder aufzubauen. Dreimal durften sie in Kleingruppen das Schiff selbst führen, Leonie war als Steuerfrau beim Thema Astro-Navigation dabei: „Ganz ohne GPS und elektronische Geräte haben wir nur mit Sextant und Seekarten gearbeitet. Es ist total faszinierend, dass dieses alte Wissen noch immer anwendbar ist“, schwärmt Leonie und fügt stolz hinzu: „Welche 15-Jährige kann schon von sich sagen, ein 50-Meter-Schiff nur mit Sextant gesteuert zu haben?“

Ihren 16. Geburtstag hat sie genau wie Weihnachten, Silvester und Ostern an Bord gefeiert: „Das war ganz anders als sonst, aber auch schön.“ Corona hat dem Unternehmen – anders als im Vorjahr, als die Karibik nicht angesteuert werden konnte – zum Glück keinen Strich durch die Rechnung gemacht: „Wir haben uns an die jeweils gültigen Regeln gehalten, wurden häufig getestet, haben uns aber auch meist an der frischen Luft aufgehalten, sind viel gewandert und haben wenig Leute getroffen“, erzählt Leonie.

Das Wiedereingewöhnen zuhause in Kirchseeon fällt der Schülerin nicht ganz leicht, zumal jetzt erst mal keine großen Abenteuer mehr anstehen: Zunächst beendet sie die 10. Klasse, peilt dann das Abitur an, sagt aber auch: „Ich würde sofort wieder losfahren.“

