Trotz Petition: Söder rettet das Kirchseeoner Schwimmbad nicht

Von: Robert Langer

Das Wasser wird abgelassen, der Widerstand steigt. Nach derzeitigem Stand wird aus Finanzgründen endgültig geschlossen. © sro

Fast 3000 Unterschriften sind zur Rettung des Hallenbades bereits eingegangen. Der Widerstand gegen die Schließung steigt.

Kirchseeon – Die Debatte um die angekündigte Schließung des Hallenbades in Kirchseeon zieht weitere Kreise. Eine Petition, die Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zum Handeln auffordert, hat schon fast 3000 Unterzeichner gefunden. Söder hatte sich kürzliche für das Schwimmen und die Unterstützung der Schwimmbäder ausgesprochen.

Bürgermeister kündigt Brief an Ministerpräsidenten an

Darauf verweist auch Kirchseeons Bürgermeister Jan Paeplow (CSU). Das Hallenbad hat inzwischen ein erhebliches sechsstelliges jährliches Defizit. Für die dringendsten aktuellen Sanierungsarbeiten wären mindesten 100 000 Euro notwendig. Ein Knackpunkt: für die veraltete Technik gebe es kaum noch Ersatzteile. Eine komplette Sanierung könnte sechs bis acht Millionen Euro kosten. Paeplow will sich jetzt in einem Brief ebenfalls an Söder wenden. „Ich werde ihm die Lage schildern.“ Gesehen werden müsse auch das übrige Pflichtprogramm der Kommune. Allein in die Erweiterung der Schule in Eglharting müsse man wohl 20 Millionen Euro stecken.

Söders Pressestelle verweis auf Ministerien

Persönlich retten wird der Ministerpräsident das Hallenbad wohl nicht: Söders Pressestelle in der Staatskanzlei verweist auf EZ-Anfrage zu der Petition lediglich an die für Möglichkeiten zur Schwimmbadförderung zuständigen Ministerien, Finanzen und Heimat.

Investor angefragt

Eine Möglichkeit in Kirchseeon an Finanzmittel zu kommen, wäre der Investor zum neuen geplanten Viertel für zusätzlichen Wohnraum für 3000 Menschen. Eigentümer des Geländes des ehemaligen Bahnschwellenwerks im Zentrum des Marktes ist die ECE (Otto-Gruppe). Deren Vertreter in Kirchseeon, Marcus Janko, will auf EZ-Anfrage entsprechende Überlegungen nicht generell ausschließen. Sie müssten aber in ein Gesamtkonzept passen. Und es gehe nichts ohne Absprache mit der Gemeinde.

Ebersberg auf der Zielgeraden

Auf der Zielgeraden ist die Stadt Ebersberg bei der Sanierung ihres Hallenbades. Wiedereröffnung soll noch in diesem Jahr sein. Die Kosten werden sich laut Bürgermeister Ulrich Proske (parteifrei) auf rund 10,3 Millionen Euro belaufen, etwa eine Millionen Euro mehr, als zunächst geplant. Die Maßnahmen inklusive des Edelstahlbeckens sollten den Betrieb für die nächsten 15 Jahre sichern. Aber: Notwendige Sanierungen über Jahre zu verschieben, das dürfe nicht mehr passieren. Die Stadt will auch einen Antrag auf Förderung im neuen Bayern-Programm stellen. Ob das rückwirkend etwas bringe, da ist der Bürgermeister jedoch skeptisch.

Anfrage aus Hohenlinden

Um sich Zuschüsse des Freistaates zu sichern, fordern die „Bürgerlichen“ in Hohenlinden einen sofortigen Stopp der Planungen für das dortige zu renovierende „Lehrschwimmbecken“. Laut den Antragstellern steht ein Betrag für die Sanierung der Einrichtung von rund 200 000 Euro im Raum. Vor einer Entscheidung zu Zuschüssen soll es keinen Auftrag geben.

