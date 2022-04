Großartig: Sie lieferten 150 Tonnen Hilfsgüter für die Ukraine

Von: Michael Acker

Teilen

Die Fahrer des dritten Transports (v.l.): Peter Berger, Florian Haug (beide Feuerwehr Pöring), Vitus Geyer, Christian Beham und Shalima-Naomi Sterzenbach von der privaten Hilfsorganisation. © Privat

Rund 115 Tonnen Hilfsgüter sind von einer privaten Hilfsorganisation aus Kirchseeon und Moosach bereits direkt an die ukrainische Grenze gebracht worden. Das teilte die Organisation mit.

Kirchseeon/Moosach - Die Spendenbereitschaft der Bevölkerung sei so enorm gewesen, dass Lastwagen für den Transport an die Grenze benötigt wurden. Die Speditionen Hartung aus Moosach und Fuchs Transporte aus Grafing stellten jeweils einen 40-Tonner zur Verfügung. „Nach diesen beiden Transporten waren sich alle Mitwirkenden einig, dass weiter geholfen werden musste“, sagt Bettina Beham aus Moosach für die private Hilfsorganisation

Der Markt Kirchseeon überließ die ATSV-Halle zur Spendensammlung. Dort konnten nun in den vergangenen Wochen Spenden für die humanitäre Hilfsaktion abgegeben werden. Diese wurden in der Turnhalle thematisch vorsortiert, in Umzugskisten gepackt und in mehreren Sprachen beschriftet.

Feuerwehr Pöring bietet ihre Hilfe an

„Die Feuerwehr Pöring bot uns den Transport von Spenden an, für welchen der Zornedinger Bürgermeister Piet Mayr großzügig komplett die finanziellen Mittel zur Verfügung stellte“, sagt Beham. Am Karfreitag starteten drei Mitglieder der privaten Hilfsorganisation Kirchseeon/Moosach und zwei Mitglieder der Feuerwehr Pöring Richtung Polen in ein Lager der ukrainischen Kirche nahe der ukrainischen Grenze. Von diesem Lager aus wurden die Spenden in vollbepackten Autos in die Ukraine gebracht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

„Der persönliche Eindruck bei dem kurzen Kontakt am Lager macht uns auf jeden Fall sicher, dass die Güter dringend benötigt werden und alles dafür getan wird, dass sie auch ankommen“, sagt Beham. Und weiter: „Unseren herzlichsten Dank möchten wir auf diesem Weg allen sagen, die diese Transporte möglich gemacht haben: allen Spendern, den Gemeinden Kirchseeon und Zorneding, der ukrainischen Kirche in München für die Organisation der Lager in Polen und Ausstellung der notwendigen Papiere für den Transport, den Speditionen und der Feuerwehr Pöring für die Transporte, der Firma neu.gierig für die kostenlose Erstellung und Druck der Plakate. Nicht zuletzt möchten wir aber auf keinen Fall die ukrainischen Fahrer vergessen, die unsere Spenden mitten ins Kriegsgebiet bringen. Sie sind die wahren Helden in dieser Kette. Sie riskieren ihre Gesundheit und ihr Leben auf dem letzten Stück dieser humanitären Hilfe.“

Es werden weiterhin Spenden gesammelt

Jeden Dienstag werden von 17 bis 19 Uhr weiterhin Spenden in der Kirchseeoner ATSV-Halle angenommen. Kontakt für Fragen: Tel. (0 80 91) 53 80 33, Mail: initiativeukraine@gmail.com.

