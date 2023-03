Es ist wieder gemütlich im Jugendtreff Eglharting

Von: Robert Langer

Kümmern sich derzeit um den Jugendtreff Eglharting: (v.r.) Dennis Prockhoff (22) Adrian Aehnlich (17), Jugendpflegerin Marina Herceg sowie Adrian Bajrami (19) und Ferki Hashani (18). © Stefan Rossmann

Das Jugendzentrum Eglharting öffnet nach Corona mit neuer Einrichtung und neuen Gesichtern.

Eglharting – Leben kehrt wieder ein ins Jugendzentrum in Eglharting (Gemeinde Kirchseeon). Nach der Corona-Pause ist Neustart im Untergeschoss des AWO-Kinderhauses Spatzennest am Westring. Donnerstags kommen im JEK die Jüngeren ab 9 Jahren. Geöffnet ist dann von 15 bis 18 Uhr. Die Betreuung liegt bei der gemeindlichen Jugendpflegerin Marina Herceg. Einige junge Heranwachsende sind schon da, nutzen den Garten vor dem Haus, toben rum, kommen in die Räume, spielen am Kicker, und verschwinden wieder.

Erste Testläufe waren erfolgreich

Am Wochenende, Samstag und Sonntag, gehört der Treff den Jugendlichen ab 14 Jahren, von 16 bis 22 Uhr. Ein neues Team hat Verantwortung übernommen. Die Vorbereitungen laufen seit Januar. Einige Testläufe hat es bereits gegeben.

Angebot für Treffpunkt

„Wir wollen einen Treffpunkt bieten“, sagt Dennis Prockhoff (22) vom Team. In jüngster Vergangenheit, in der Corona-Zeit, sei das irgendwo draußen gewesen. „Vor allem im Winter sehr ungemütlich und teilweise auch gefährlich“, meint Prockhoff. In irgendwelche Gastwirtschaften zu gehen, sei keine Alternative. In den Räumen hier könnten sich die Jugendlichen einfach treffen, miteinander reden, chillen oder Musik hören. Genutzt wird zur Auswahl der Songs das Internet. „Ich gehe nicht davon aus, dass es dabei Probleme im Musikgeschmack zwischen Mädchen und Buben gibt“, sagt Prockhoff schmunzelnd. „Die einigen sich schon.“

Breites Angebot

Im Angebot zudem: Kicker, Billard, Airhockey, Dartscheibe und verschiedene Gesellschaftsspiele. Getränke werden kostengünstig verkauft. Es gibt auch Bier, aber erst ab der zulässigen Altersgrenze. „Wir halten uns an die Vorschriften des Jugendschutzes“, sagt Prockhof. Darüber wüssten alle Bescheid, und die Jugendpflegerin passe auch auf. Die entsprechenden Hinweis-Tafeln hängen gut sichtbar aus.

Zweiter Anlauf

Verantwortlich für den Neustart ist die gemeindliche Jugendpflegerin Marina Herceg. Sie ist nach einer Familienpause wieder zurück im Rathaus und an ihren anderen Tätigkeitsorten. Betreut hatte sie eine Weiterentwicklung für den Jugendtreff Eglharting schon einmal, nämlich 2018/2019. Damals waren es fünf Freunde, die sich engagierten. Diese organisierten den Betrieb, freuten sich über Gäste, bauten etwas um, strichen Wände. Es lief eigentlich sehr gut. Schwierigkeiten mit Anwohnern wegen lauter Musik und sonstigem Lärm gab es laut dem damaligen Team nicht. Dann kam Corona und alles war dicht. Die Aktiven orientierten sich anderweitig.

Corona-Pause genutzt

„Die Pause wurde von der Gemeinde genutzt, um von Grund auf zu renovieren“, erklärt Herceg. Die Elektroinstallation wurde erneuert. Die Einrichtung variabel gestaltet. Durch Zufall gab es Kontakt zu einer Firma in München, die ihre Möbel entsorgen wollte. Der örtliche Bauhof und die Feuerwehr holten die Möbel ab.

Gerettet und gespart: Möbel, die entsorgt werden sollten, wurden in München abgeholt. Frische Farben, neue Gestaltung: Das Jugendzentrum ist renoviert. © sro

Weitere Räume für Vereine

Im Haus in Eglharting gibt es nebenan im Untergeschoss auch noch weitere Räume, die von Vereinen genutzt werden. Zuständig für die Einrichtung des Jugendtreffs ist weiter die Gemeinde. Das gilt beispielsweise für Versicherungen. Im Betrieb des Jugendtreffs für die Älteren ist das Team gefordert, kümmert sich unter anderem um die Getränke und die Abrechnung der Kasse.

Welche Pläne hat das neue Team sonst noch? „Wir wollen erst einmal nur ein offener Treffpunkt sein, für alle“, sagt Prockhoff. Wenn es wärmer wird, sei Grillen im Garten geplant. Das ist ein schönes Gelände.“ Alles Weitere werde sich ergeben.

Kontaktmöglichkeiten

Das JEK befindet sich im Untergeschoss des AWO Kinderhauses Spatzennest, Westring 6. Von der S- Bahn-Haltestelle Eglharting ist es in ca. zehn Minuten zu Fuß gut erreichbar.

Öffnungszeiten: Donnerstag 15 bis 18 Uhr ab 9 Jahren, Samstag und Sonntag von 16 bis 22 Uhr ab 14 Jahren.

Infos: Instagram Seite unter jugendarbeit_kirchseeon.

Kontakt: Marina Herceg im Rathaus Kirchseeon, Tel: 08091/552-41 E – Mail: marina.herceg@kirchseeon.de

kirchseeon.de/jugendtreff-JEK

