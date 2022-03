In Kirchseeon entsteht ein Lager für Hilfstransporte ins Kriegsgebiet

Von: Robert Langer

Teilen

Bürgermeister Jan Paeplow, Bettina Beham, Vitus Geyer und Volker Schnieders bei der Besprechung in der ATSV-Halle. © Stefan Rossmann

Noch ist der große Raum leer. Aber aus der ATSV-Halle in Kirchseeon wird ein Lagerraum für Hilfstransporte in die Ukraine – zumindest zeitweise. Zudem soll eine Art Kleiderkammer für Flüchtlinge enstehen.

Kirchseeon - Die Gemeinde Kirchseeon rüstet sich für die Ukraine-Hilfe. In der Turnhalle des Gymnasiums ist ein „Ankunftszentrum“ für Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet entstanden. Jetzt wird die ATSV-Halle zum Lagerraum und zur Kleiderkammer umfunktioniert. Flüchtlinge, die privat unterkamen oder auch in der Turnhalle des Gymnasiums Platz fanden, könnten über diese Abgabestelle versorgt werden. Jetzt trafen sich Verantwortliche einer privaten Hilfsorganisation aus Kirchseeon und Moosach vor Ort mit Bürgermeister Jan Paeplow zu einem Rundgang.

Spenden werden dienstags und samstags angenommen

In der Halle soll es feste Termine für die Annahme von Spenden geben: Dienstag: 17 bis 20 Uhr, Samstag: 11 bis 14 Uhr. Die Helfer arbeiten eng mit der katholischen ukrainischen Kirche in München zusammen. Und sie haben bereits erfolgreich Hilfsgüter in den Osten gebracht.

Die Halle kann zur Annahme und zum Sortieren von Spenden genutzt werden. Danach werden die angelieferten Spenden verpackt. Wenn ein Lkw voll ist, geht der nächste Transport nach Osten. „Wir fahren vielleicht auch mit kleineren Fahrzeugen“, sagt Volker Schnieders vom Team der Helfer.

Klar wurde beim Rundgang auch, dass möglicherweise Nebenräume wie das Stuhllager genutzt werden könnten. Allen Beteiligten ist zudem bewusst, dass die Halle für bereits vorgesehene oder terminierte Veranstaltungen weiter zur Verfügung stehen muss, beispielsweise für die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des Sportvereins oder der Bürgerversammlung. Dann muss eben umgeräumt werden. Zudem ging es beim Rundgang auch um ganz praktische Fragen, wie welche Auswirkungen Transportpaletten auf den Hallenboden haben könnten oder wo die Lichtschalter sind.



Listen für Sachspenden wurde veröffentlich

Die Helfer haben inzwischen Listen für Sachspenden veröffentlicht. Diese orientieren sich an den Vorschlägen der katholischen ukrainischen Kirche in München. Gebraucht werden unter anderem Medikamente wie Blutdrucksenker, Antidiabetika oder Schmerzmittel. Auf der Liste stehen auch Verbandsmaterial und haltbare Lebensmittel: Babynahrung, Müsli, Schokolade, Konserven, Instantsuppen, Instantnudeln sowie Hygieneartikel für Kinder und Erwachsene. Benötigt werden zudem Umzugskartons zum Verpacken der Spenden.

Lesen Sie auch Kirchseeon ist einen Schritt näher an der Erzieher-Akademie In Kirchseeon könnte eine Fachakademie für Sozialpädagogik entstehen. Der Gemeinderat hat grünes Licht für weitere Planungen gegeben. Beteiligt werden sollen andere Kommunen und der Landkreis. Kirchseeon ist einen Schritt näher an der Erzieher-Akademie Als die Fischerkapelle noch Marienkapelle war Ein Aquarell von 1836 gibt Aufschluss über ein wichtiges Kapitel der Possenhofener Ortsgeschichte. Es zeigt die Fischerkapelle, aber an einer anderen Stelle als heute. Rosemarie Mann-Stein hat das Aquarell zufällig entdeckt und ersteigert. Als die Fischerkapelle noch Marienkapelle war

Weitere Informationen sind auf der Homepage der Gemeinde Kirchseeon.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.