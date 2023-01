Parkplatz-Schlägerei endet mit Kopfverletzung: Polizei sucht Zeugen

In Gewalt mündete ein Streit vor einem Supermarkt in Kirchseeon. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine Auseinandersetzung auf einem Kirchseeoner Supermarktparkplatz hat ein medizinisches und polizeiliches Nachspiel.

Kirchseeon - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es laut Polizei am Samstag, 7. Januar, gegen 1.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes am westlichen Ortsrand von Kirchseeon. Dabei wurde ein 30-jähriger am Kopf getroffen und leicht verletzt, so dass er sich im Nachgang in medizinische Behandlung begeben musste. „Die andere Partei konnte flüchten“, so die Polizei.

Die Auseinandersetzung wurde jedoch von mehreren Unbeteiligten beobachtet, von denen einige auch erste Hilfe leisteten, berichten die Beamten weiter. Die Beteiligten werden von ihnen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ebersberg telefonisch unter 08092/82680 in Verbindung zu setzen.

ez/ja

