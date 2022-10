Erstes Kinderbuch: „Die Magie der Perchten“

Von: Susanne Edelmann

Autor Rainer Eglseder und Illustratorin Monika Rothenaicher präsentierten das neue Kinderbuch im Maskeum in Kirchseeon, der neuen „Heimat“ der Perchten. © Susanne Edelmann

Kirchseeoner Stiftung stellt ihr fünftes Werk vor: Heitere, rätselhafte und aufregende Kurzgeschichten für die größten Fans.

Kirchseeon – „Die Magie der Perchten“ heißt das Kinderbuch, das die Perschten-Stiftung Kirchseeon neu herausgebracht hat. Es ist bereits die fünfte Publikation der Stiftung, aber das erste Buch, das sich speziell an Kinder richtet.

Autor Rainer Eglseder, Leiter des Perchten-Museums „Maskeum“, war selbst einige Jahre als Perchtenläufer aktiv und gehört seit über 25 Jahren dem Perschtenbund Soj-Kirchseeon an. Doch warum überhaupt ein Kinderbuch über die Perchten? „Die Kinder sind unsere größten Fans“, so Eglseder. Gerade in Kirchseeon wachsen sie mit dem Brauch auf, zumal der Perschtenbund auch häufig in den Schulen und Kindergärten zu Gast ist, um den Perchtenlauf, der inzwischen zum immateriellen Kulturerbe Bayerns gehört, vorzustellen und den Kindern mögliche Ängste zu nehmen.

Idee entstand bereits vor acht Jahren

So sieht das neue Perchten-Buch aus. © Susanne Edelmann

2014 im Urlaub kam Eglseder die Idee zu einem Kinderbuch, es entstand die Rohfassung von sechs Kurzgeschichten, weitere folgten in den nächsten Jahren. Dann nahm Eglseder Kontakt zur Illustratorin Monika Rothenaicher auf, die er vor Jahren beim Weihnachtsmarkt in Altenburg kennengelernt hatte. Schon deren erste Entwürfe sorgten für Begeisterung und wurden letztlich Bestandteil des fertigen Buches. „Es war eine tolle Erfahrung“, sagt Rothenaicher rückblickend.

„Ich habe einen hohen Qualitätsanspruch an mich selbst“, betont Eglseder, der sein Buch mehreren Personen zum Test- und Korrekturlesen gab. 2019 wurde die Planung dann schließlich konkret und nun liegt das fertige Buch vor. Es hat 48 Seiten und enthält sechs Kurzgeschichten mit 35 Abbildungen, mal lustig, mal geheimnisvoll, wie etwa die Geschichte von Seppi, der seine Angst vor den unheimlichen Masken überwindet, oder die vom Reserl, dem die Perchten im Traum den Weg zurück nach Hause weisen.

Weitere Bücher bereits geplant

Dazu kommen Fotos, Kurzinformationen zum Perchtenbrauchtum allgemein und in Kirchseeon sowie zum Maskeum – und das Buch wird offiziell als „Teil 1“ betitelt, denn Eglseder hat schon zahlreiche weitere Kurzgeschichten für Folgebände in der Hinterhand.

Seine Ideen bezieht er aus eigenen Erfahrungen und aus Ereignissen der Vereinsgeschichte, aus der Mystik des Brauchtums und aus seiner Fantasie. Und auch das Lokalkolorit kommt bei dem gebürtigen Kirchseeoner nicht zu kurz. Das Buch kostet 12,80 Euro und ist direkt im Maskeum, online unter www.maskeum.de sowie im gesamten Buchhandel erhältlich (ISBN-Nr. 978-3-9812560-2-4). Geeignet ist es für Kinder ab etwa fünf Jahren, ebenso gut aber auch für Erwachsene und es lässt sich hervorragend verschenken, gerade jetzt zur Vorbereitung, bevor Ende November die Perchtenläufe wieder starten. Und das Wichtigste: Sämtliche Verkaufserlöse kommen ausschließlich der Perschten-Stiftung zugute.

