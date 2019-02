„Rocky“ beißt zu: Frauchen muss zahlen

Weil er von einem kleinen Hund in Kirchseeon gebissen wurde, hat ein Mann Schadensersatz zugesprochen bekommen. Der Fall wurde vor dem Landgericht München II verhandelt.

Kirchseeon - Im Mai 2014 führte der Mann den Dobermann-Mischling seiner damaligen Lebensgefährtin spazieren. Der Hund war angeleint. Der nicht angeleinte Chihuaha („Rocky“) der beklagten Frau stürzte auf den größeren Hund zu, und griff ihn an. In einer „Kampfpause“ hatte der Mann versucht, seinen Hund wegzuschieben, der Chihuaha biss ihn dabei in die Finger.

Für die Kosten, die durch die Verletzung entstanden waren, hatte die Versicherung des Mannes nun rund 21 000 Euro gefordert. Darin sind nicht nur Behandlungskosten, sondern insbesondere das Krankengeld und die Zahlungen an die Rentenversicherung enthalten. Der Mann war nämlich aufgrund der Bissverletzungen monatelang krankgeschrieben. Das Landgericht hat 75 Prozent der Klageforderung für gerechtfertigt gehalten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

