Schlau ist was anderes: Promille-Fahrerin sitzt mit Bier am Steuer

Von: Josef Ametsbichler

Leere Bierflasche und Kronkorken © McPHOTO/A. Schauhuber / IMAGO

Leicht gemacht hat es eine 27-jährige BMW-Fahrerin der Polizei in Kirchseeon: Sie flog bei einer Alkoholfahrt auf, auch wegen ihrer Bierflasche.

Kirchseeon - Die Polizei hat öfters mal schwerere ermittlungstechnische Nüsse zu knacken, als den Fall einer 27-jährigen Promille-Fahrerin in Kirchseeon (Kreis Ebersberg). Dort hatten die Beamten in der Nacht zum Freitag eine Kontrollstelle eingerichtet, um allgemeine Verkehrskontrollen durchzuführen. Das berichtet die zuständige Polizeiinspektion Ebersberg im Nachgang.

Bierflasche im Getränkehalter: Verkehrskontrolle in Kirchseeon

Ein Blick durchs Fahrerfenster offenbarte den Beamten eine Bierflasche, die im Getränkehalter des BMW stand. Die Frau aus dem Landkreis Ebersberg habe zudem deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruch verströmt. Damit war die Fahrt für sie beendet. Wie viel in dem Bier noch drin war, ist nicht überliefert. Aber es war wohl nicht die erste Halbe.

Freiwilliger Atemalkoholtest: Wert von mehr als 1,1 Promille

Den Atemalkoholtest habe die Frau freiwillig mitgemacht, so die Beamten weiter. Und einen Wert von mehr als 1,1 Promille erzielt, also im Straftatbereich. Die kontrollierende Streife ordnete eine Blutentnahme an, die anschließend im Krankenhaus durchgeführt wurde.

Alkoholfahrt durch Kirchseeon: Der Führerschein ist erst mal weg

Die Promillefahrerin mit dem Bier am Steuer wird voraussichtlich ihren Führerschein entzogen bekommen - und sie erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ebenfalls betrunken unterwegs war ein Lkw-Fahrer in Forstinning. Er war einem Augenzeugen aufgefallen, weil er Schlangenlinien fuhr und mit seinem Sattelschlepper wiederholt in den Gegenverkehr geriet.

