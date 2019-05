Warum das Kirchseeoner Rathaus dringend neuen Eingang braucht

Seit Jahren wird geplant. Jetzt soll der Eingang des Rathauses in Kirchseeon umgestaltet werden. Es wird langsam Zeit.

Kirchseeon– Unter anderem ist ein Vordach vorgesehen. Geschätzte Gesamtkosten: 158 000 Euro.

Die Reaktionen im Marktgemeinderat waren jetzt durchaus positiv. „Es wird höchste Zeit, dass wir etwas tun“, so Siegfried Seidinger, Sprecher der CSU-Fraktion im Gremium. Die aktuelle Situation sei nicht mehr zumutbar. Und Sven Bittner (SPD) ergänzte: „Das schieben wir jetzt schon Jahre vor uns her.“

Seit mehreren Jahren dringt Wasser ein

Einer der Gründe ist das Dach. In die unter dem Eingangsbereich liegenden Räumen der Feuerwehr dringt bereits seit mehreren Jahren Wasser ein. Auch die Eingangstüren sind in die Jahre gekommen. Eingebaut wurden sie etwa 1973. „Da ist jeden Monat der Monteur da, um etwas zu reparieren“, so Bürgermeister Udo Ockel (CSU) in der Sitzung. Die automatische Öffnung funktioniere nicht mehr zuverlässig. Wenn die Türe mechanisch aufgemacht werden müssten, sei dies nur mit relativ großem Kraftaufwand möglich, heißt es aus dem Bauamt. Auch hinsichtlich der termischen Eigenschaften stellt sich der derzeitige Eingang als mangelhaft dar. Es geht um Dämmwerte und lange offen stehende Türflügel. Eine Erneuerung der Eingangstüren sowie der restlichen Eingangsfassade sei deshalb dringend zu empfehlen.

Künftig soll es Schiebetüren geben

Wie Ockel ankündigte, soll es künftig Schiebetüren geben. Der neue zentrale Kubus soll laut Entwurf allseitig verglast sein und auch als Windfang dienen. Für den Fall einer Störung der Schiebetüren soll es eine mechanisch zu öffnende Drehtüre geben. Diese soll im Brandfall auch als Fluchtweg dienen. Dies könnte zusammen mit einer Überdachung umgesetzt werden. Dieses soll auch das Problem der Feuchtigkeit in den Feuerwehrräumen lösen. Als Alternative müsste wohl ein größerer Bereich vor dem Haupteingang bis auf die Rohdecke abgetragen und kostenintensiv erneuert werden. Mit dem Dach wird erwartet, dass das Problem im Feuerwehr-Stüberl wirtschaftliche behoben werden kann. Mit der Bedachung würden zudem Besucher am Eingang vor Wind und Wetter geschützt.

Viel Licht für den Eingangsbereich

Das Vordach soll in einer schlichten Stahl-Glas-Konstruktion erstellt werden. Auf einem einfach gehaltenen Rahmen in Pfosten-Riegel-Bauweise sollen schmale Stege liegen, die die Glasplatten tragen. Diese leicht wirkende Lösung soll weiterhin viel Licht sowohl in den darunter liegenden Eingangsbereich als auch in das Foyer lassen. Architektonisch soll die Kontruktion in ihrer Leichtigkeit einen guten Kontrast zum in Massivbauweise errichteten Rathausgebäude bieten und einen einladenden Eingang ergeben.

