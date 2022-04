Spielplatz regt Anwohner auf

Von: Robert Langer

Um diesen Spielplatz in Kirchseeon ist ein Streit entbrannt. Anlieger beschwerten sich bei der Gemeinde. © Stefan Rossmann

Kinderspielplätze sorgen nicht selten für Konfliktpotenzial. Mit einem Beispiel aus Kirchseeon-Dorf musste sich nun der Marktgemeinderat beschäftigen.

Kirchseeon - Kinder, die in der prallen Sonne im Sandkasten ohne Schatten spielen, Angst vor Vandalismus am Spielplatz, laute Eltern auf Sitzbänken und Müll in Privatgärten. Es waren eine ganze Menge Kritikpunkte, über die im Marktgemeinderat Kirchseeon diskutiert wurde.

Im Fokus steht der große Spielplatz in Kirchseeon-Dorf schräg gegenüber des Feuerwehrhauses. Vor rund sieben Jahren wurde dort ein neuer, größerer Sandkasten mit Turm errichtet. Wie das Rathauses mitteilt, wird der Platz von Kindern, ihren Eltern und Großeltern gerne besucht. In der Vergangenheit sei vermehrt der Wunsch geäußert worden, für eine Verschattung des Sandkastens zu sorgen, da dieser gerade in den Sommermonaten direkt der Sonne ausgesetzt sei.

Schattenspender: Linde statt Sonnensegel

Eine Möglichkeit, für Schatten zu sorgen, böte ein Sonnensegel. Da wurden im Rathaus allerdings Bedenken geäußert. Es sei zu befürchten, dass das Segel zeitweise zwar nicht gebraucht werde, aber dennoch ausgefahren bleibe. Daher wäre es vermehrt der Witterung ausgesetzt. Dadurch würden Wartungskosten anfallen, hieß es. Befürchtungen gab es auch in Richtung Vandalismus, da der Spielplatz am Abend auch regelmäßig von Jugendlichen besucht werde. Das Rathaus entschied sich für eine natürliche Beschattung und pflanzte eine Linde.

Jetzt fand ein Ortstermin statt, an dem auch Anlieger teilnahmen. Dabei ging es um Sitzbänke nahe ihrer Grundstücksgrenzen. Dort würden Eltern und Kinder sehr laut diskutieren. Müll werde in den privaten Gärten entsorgt. Diskutiert wurde auch darüber, ob die neu gepflanzte Linde um ein paar Meter versetzt werden könnte, damit es nicht zu einer merklichen Verdunkelung der Innenräume der Anwohner kommt.

Gemeinderat sagt: Kinderlärm ist positiv

Eine Möglichkeit wäre auch, den Sandkasten als Ganzes zu versetzen. Das sei jedoch mit nicht unerheblichen Kosten verbunden, hieß es im Gemeinderat. Wenn die Anlieger das unbedingt haben wollten, „sollen sie die Kosten übernehmen“, meinte UWG-Rat Klaus Seidinger. Beim Thema Lautstärke war man sich Gremium einig. „Wir freuen uns, dass der Spielplatz immer mehr angenommen wird“, so Paul Hörl (CSU). Kinderlärm sei positiv. „Kinderlärm am Tag muss man in Kauf nehmen“, meinte Thomas Kroll (SPD). Er fand es jedoch gut, die Bänke zu versetzen. Die Kosten sollen sich in Grenzen halten. Das Rathaus schlägt vor, auch gleich Abfalleimer aufzustellen. Damit soll das Müllproblem in den privaten Gärten vermieden werden.

Bleibt noch der Punkt Schatten. Die Linde hält Rüdiger Za (Grüne) sowieso für den falschen Baum an dieser Stelle. Man sollte einen kleinwüchsigeren Baum nehmen. Sonst müsse man die Linde regelmäßig zuschneiden. Auch Kroll sieht die Linde dort als „unglücklich“, weil sie viel Dreck mache. Ausweg: einen anderen Baum pflanzen. Für die Linde würde sich in der Gemeinde sicher ein anderer Platz finden lassen, an dem sie „super wachsen kann“, so Kroll.

Die Bänke sollen versetzt werden. Andere Kritikpunkte würden nun nochmals genauer angeschaut, so der Beschluss des Marktgemeinderates.

