Aus und vorbei: Kirchseeon verliert Kinderarzt

Von: Robert Langer

Gibt es genug Kinderärzte im Landkreis Ebersberg? Die Kassenärztliche Vereinigung sagt ja, Eltern sagen nein. © IMAGO/moodboard/YAY images

Die kinderärztliche Praxis unter dem Dach der Familienpraxis Kirchseeon schließt zum 31. März. Viele Fragen sind offen – auch wie es mit der Versorgung mit Kinderärzten weitergeht.

Kirchseeon - Eine halbe Kinderarzstelle geht nach der Schließung in Kirchseeon an das Medizinische Versorgungszentrums (MVZ) an der Pfarrer-Guggetzer-Straße in Ebersberg. „Nicht in der Klinik, aber an der Klinik“, bestätigte der Geschäftsführer der Kreisklinik, Stefan Huber, auf Anfrage. Erste Informationen dazu noch ohne genauen Hintergrund hat es bereits Ende vergangenen Jahres gegeben. Offizieller Start ist am 1. April. Die Zweite halbe Stelle ist wohl noch offen.

„Der offene Sitz im Planungsbereich Ebersberg wird auf jeden Fall ersetzt, das heißt, er verfällt nicht“, sagt Axel Heise, stellvertretender Pressesprecher der Kassenärtzlichen Vereinigung Bayern. „Der Zulassungsausschuss hat einer Nachfolgerin beziehungsweise einem Nachfolger einen Zuschlag erteilt.“ Aus Datenschutzgründen könne derzeit nicht gesagt werden, in welchem Ort der damit verbundene Sitz angesiedelt sein werde.“

„Familienmedizinisches Zentrum“ ist Geschichte

Rückblick: Zunächst hatte sich gut angehört: Kirchseeon bekommt einen Kinderarzt. Vor rund drei Jahren hatte der inzwischen verstorbene Mediziner und Hausarzt Wilfried Seidelmann in der Marktgemeinde angekündigt, seine Praxis aus Altersgründen aufgeben zu wollen. Er sprach sich für eine „spezielle Lösung“ aus. Einen Nachfolger gab es mit Thomas Sperl. Was Seidelmann besonders freute war, dass die Ehefrau des Neuen mitkommt. Die ist nämlich Kinderärztin. Das Ehepaar wollte eine Art „familienmedizinisches Zentrum“ aufbauen. Das geschah auch, sogar mit einer weiteren Kinderärztin in einer „Familienpraxis“, zusammen eine ganze Stelle.

Hintergrund: Es gibt spezielle Regeln auch für die Versorgung mit Kinderärzten, also mit Praxisstellen, in einem Gebiet. Deshalb gestaltet sich eine Niederlassung nicht einfach. Die Vergabe ist klar geregelt. Bereits im Januar hat aber eine Kinderärztin die Praxis in Kirchseeon verlassen. Nun folgte das endgültige Aus für den gesamten Bereich „Familienpraxis.“

Hausarzt Sperl will keine Stellung beziehen

Sperl gab sich auf Nachfrage zurückhaltend. Über das Ende der „Familienpraxis“ und die Gründe, die dies bewirkt haben, will er sich nicht äußern. „Ich bitte um Verständnis, dass ich zur Entwicklung der Kinderarztpraxis keine Stellungnahme abgeben kann“, hieß es per Mail auf mehrmalige EZ-Anfrage. Die Hausarztpraxis in Kirchseeon sei von der Schließung jedoch nicht betroffen.

Im hausärztlichen Bereich könne man eine deutliche Zunahme der Behandlungsanfragen feststellen, sagt er. „Wir versuchen den Anfragen zeitnah gerecht zu werden.“ Die Praxis stelle auch fest, dass viele fachärztliche Kollegen zunehmend mit Anfragen ausgelastet und fachärztliche Termine mit längeren Wartezeiten verbunden seien. Dies gelte auch für Wartezeiten im Bereich Psychotherapie.

Um den vermehrten Anfragen besser gerecht werden zu können, müsste perspektivisch eine Vergrößerung der hausärztlichen Praxis in Kirchseeon erfolgen, sagt Sperl. Dem stehe aber unter anderem Fachkräftemangel im Wege.

Gemeinde Kirchseeon bedauert die Entwicklung

Eine Antwort auf die Frage, wohin die Patienten der Familienpraxis, also auch der Kinderärztinnen, verwiesen werden, gab es auf Anfrage nicht. Ebenso wenig auf die Frage, wo es freie Termine geben könne. Keine gute Nachricht für besorgte Eltern.

Bedauern über die Entwicklung kommt von Seiten der Gemeinde Kirchseeon. „Ich finde das sehr schade“, sagt Bürgermeister Jan Paeplow (CSU).

Aus eigener Erfahrung wisse er, das die Versorgung mit Kinderärzten im Landkreis Ebersberg als deutlich zu gering empfunden werde. Es gebe einen deutlichen Unterschied zwischen der Theorie der Versorgungszahlen und der Realität, so der Rathauschef gegenüber der Ebersberger Zeitung.

