Jetzt will auch Kirchseeon fahrradfreundliche Kommune werden

Radfahrer auf Fahrradweg: Noch ist es in Kirchseeon um die Sicherheit der Fahrradfahrer schlecht bestellt. © DPA

Kirchseeon will Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern“ (AGFK) werden. Der Beschluss fiel mit breiter Mehrheit.

Kirchseeon - Bemerkenswert: Im vergangenen Jahr hatte ein örtlicher Arbeitskreis nach langer Vorarbeit über ein Jahr ein Konzept für den Markt zum Thema Radwege vorgelegt. Ein Fachplaner war eingebunden. Die Umsetzung inklusive kurzfristiger Maßnahmen scheiterte auch an der CSU. Diesmal sind die Christsozialen dafür.

Damals sagte Paul Hörl (CSU), für Radfahrer gebe es keine Unfallschwerpunkte. Kirchseeon habe dringendere Probleme, beispielsweise das Parkchaos. Erst wenn man das gelöst habe, könne man sich anderen Verkehrsarten zuwenden.

Neuer Schub für Fahrradfreundlichkeit

Nun scheint es mit der Bewerbung zur fahrradfreundlichen Kommunen einen neuen Schub zu geben. „Das ist ein bisschen das Messer auf die Brust setzen. Jetzt muss wirklich etwas passieren“, sagte Barbara Bittner (SPD im Gemeinderat. Vielleicht gebe es ja ganz andere Ideen und Konzepte.

Jetzt steht ein längerer Zeitraum im Fokus: Eine unabhängige Kommission beurteilt im Rahmen einer eintägigen „Vorbereisung“ den Status quo und gibt Handlungsempfehlungen ab. Nach der „Vorbereisung“ erfolgt die Aufnahme in den Verein. Spätestens nach vier Jahren erfolgt die Hauptbereisung, in der abschließend bewertet wird, ob die Aufnahmekriterien erfüllt sind. Bei Erfolg wird die Auszeichnung „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ verliehen, die zunächst für sieben Jahre Bestand hat.

Kommission gibt Handlungsempfehlungen

Die Handlungsempfehlungen der Kommission könnten laut Rathaus innerhalb des Arbeitskreises „Radverkehr“ beraten werden. Dort könnten auch Lösungen, die die Zielsetzung haben, den Aufnahmekriterien der AGFK Bayern Genüge zu tun, entwickelt werden. Das Konzept kann anschließend wiederum dem Gemeinderat präsentiert werden.

Bei den Aufnahmekriterien soll es sich nicht nur um kostenintensive Infrastrukturmaßnahmen handeln. Organisatorische Vorkehrungen zum Beispiel die Bestimmung eines Radverkehrsbeauftragen, eine politische Willensbekundung zur Erhöhung des Radverkehrsanteils, Werbekampagnen und die Kooperation mit angrenzenden Gebietskörperschaften seinen vergleichbar wichtig, so das Rathaus. Die Mitgliedschaft koste die Kommune pro Jahr 1500 Euro. „Ich bin gespannt, ob wir auch einen Mehrwert kriegen“, sagte Bürgermeister Jan Paeplow (CSU) in der Sitzung.

SPD: Kirchseeon ist derzeit wenig radfreundlich

In der Analyse der aktuellen Situation war man sich weitgehend einig. Diana Thalhammer (SPD) formulierte es so: „Kirchseeon ist derzeit wenig radfreundlich. Es gibt wenige Wege, wo man sich sicher fühlen kann.“

Skeptisch zeige sich Susanne Markmiller (FDP), auch aus finanziellen Gründen. Sie habe sich selbst im Arbeitskreis engagiert. „Wenn wir nichts Neues zu erwarten haben, haben wir schon genug Geld ausgegeben.“ Markmiller betonte aber auch: „Ich hätte gerne zugestimmt.“

Zustimmung zum Projekt von Barbara Blanc (UWG), die sich schon länger für das Thema einsetzt. Die Mitgliedschaft sei nicht nur ein schönes Siegel. „Bis dahin muss etwas geleistet werden.“

Vorarbeiten gab es schon: Festgelegt wurden unter anderem Zielgruppen wie Schüler auf dem Weg zur Schule, Berufspendler und Freizeitradler. Ergebnis der damaligen Gesamtbetrachtung: zwei Hauptrouten und drei Nebenrouten. Gesucht wurden unter anderem Alternativen zur B 304. Einer der Punkte zudem: eine für Radfahrer sicherere Wasserburger Straße, auch als Schulweg.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.