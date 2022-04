Kirchseeoner Hallenbad schimmelt

Von: Robert Langer

Der Ein- und Ausgangsbereich des Kirchseeoner Hallenbades, das in die Jahre gekommen ist. © Stefan Rossmann

Das Kirchseeoner Hallenbad ist in die Jahre gekommen. Jetzt treten zahlreiche Probleme zu Tage, die einen enormen Sanierungsaufwand und enorme Kosten für die Gemeinde bedeuten. Die will zunächst nur das Nötigste tun.

Kirchseeon – Schimmel an Fliesen, der Brandschutz ist zu klären, technische Probleme, eine energetisch veraltete Fassade. Es wird ein Großprojekt. Und es wird teuer. Der Betrag steht noch nicht fest. Sicher ist aber: Das Gebäude mit den Schulturnhallen- und dem Hallenbad in Kirchseeon befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Nun sollen zunächst die dringendsten Maßnahmen umgesetzt werden, um einen Schließung zu vermeiden. Das beschloss jetzt der Marktgemeinderat. Zudem sollen der Gebäudezustand genauer begutachtet und die Kosten für eine Sanierung ermittelt werden.

Kirchseeoner Hallenbad: Seit 50 Jahren keine größeren Sanierungen

Das Gebäude wurde 1970 errichtet. Seitdem hätten keine größeren Sanierungsmaßnahmen stattgefunden, heißt es aus dem Rathaus. Im Laufe der Jahre hätten sich jedoch zahlreiche Anforderungen geändert. Die technische Ausstattung sei so veraltet, dass Ersatzteile mittlerweile nicht mehr erhältlich seien. Folge: Bei einem Defekt der Schwimmbadtechnik müsse jederzeit mit einem Stillstand des Hallenbadbetriebs gerechnet werden. Eine Sanierung sei nicht mehr möglich. Es könne sein, dass eine defekte Anlage nicht mehr in Betrieb genommen werden könne. Für die Technik wird ein Gesamtkonzept empfohlen. Und es heißt aus dem Rathaus auch: „Es ist gründlich zu überdenken, ob es Sinn macht, die kostspielige neue Technik in ein veraltetes Gebäude einzubauen.“

Auch die Fassade ist noch aus der Zeit der Gebäudeeinrichtung. Derzeit arbeitet unter anderem das Klimaschutzmanagement an einem Sanierungsfahrplan zur Außenhülle. Neben dem energetischen Aspekt geht es auch um Fugen der Fertigteilfassade. Sie seien wartungsbedürftig, Feuchtigkeit könne eintreten. Erste Untersuchungen hätten ergeben, dass die Fugenmasse das gesundheitsschädliche PCB enthalte und somit entfernt werden müsse.

Hallenbad Kirchseeon: Schadhafte Beckenabdichtungen

Das Rathaus rät, im Zuge der Planungsüberlegungen den Zustand des Schwimmbeckens ebenfalls zu bewerten. Es habe bereits eine Begehung mit einem Gutachter gegeben. Festgestellt worden sei, dass damit gerechnet werden müsse, dass die Abdichtung sowohl des großen Beckens als auch des Babybeckens schadhaft seien. An der Unterseite seien bereits fehlerhafte Abdichtungspunkte ersichtlich.

Im Sanitärbereich im Hallenbad trete Schimmel auf, heißt es in der Liste weiter. Es gebe zudem Probleme mit den Gullys im Boden. Im Zuge von umfassenden Sanierungsarbeiten mache es Sinn, auch die Sanitärbereiche umfassend zu erneuern, steht in der Vorlage zur Gemeinderatssitzung. Probleme gibt es offenbar auch mit den abgehängten Decken. Insgesamt soll das Hallenbad attraktiver und einladender gestaltet werden, sagt das Rathaus.

Ingenieurbüro nennt erste Zahlen: 900.000 Euro

Von einem Ingenieurbüro gibt es erste Zahlen zu Kosten für die Sanierung im Technikbereich, die sich auf rund 900 000 Euro belaufen. Enthalten sind die Sanierung der Lüftungsanlage für Turnhalle, Umkleide und Schwimmbad, Schwimmbadtechnik und Gebäudeautomation. Die Sanitäranlagen wurden laut Rathaus noch nicht genauer begutachtet.

„Das Bad ist uns wichtig“, so die Reaktion von Grünen-Gemeinderätin Susanne Höpler in der Sitzung. „Wir sind erschrocken, was da auf uns zukommt.“ Barbara Burgmayr-Weigt (CSU) schlug eine Ortsbegehung mit dem Gemeinderat vor. „Über die Generalsanierung müssen wir uns gut unterhalten. Wir stehen vor einer Summe, die nicht unerheblich ist.“ Und schließlich haben die Gemeinde noch andere Pflichtaufgaben.

In einem ersten Schritt sollen unter anderem um die Fluchttüren in der Schwimmbadfassade, die Mängel in der Elektroinstallation und die Schimmelbeseitigung an den Fliesen angegangen werden, spätestens in den Sommerferien. Noch offen ist, was mit der Brandmeldeanlage zu unternehmen ist. Hier steht eine Aussage des Landratsamtes aus. „Wir machen nur die notwendigen Arbeiten, um überhaupt auflassen zu können“, heiß es aus dem Rathaus.

