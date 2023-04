Kirchseeoner sollen Impfpässe in großem Stil gefälscht haben

Von: Andreas Müller

Einer der Angeklagten mit Anwälten im Gerichtssaal. © Müller

Prozessauftakt vor dem Landgericht in München: Drei Männer und zwei Frauen sollen Impfpässe im großen Stil gefälscht haben. Es geht zudem um Drogen.

Kirchseeon – Fünf Angeklagte, sieben Verteidiger: Das Münchner Landgericht hat den Prozessauftakt am Mittwoch eigens in einen größeren Verhandlungssaal verlegt. Die Angeklagten sollen von Kirchseeon aus mit Drogen gehandelt haben. Vor allem aber sollen sie einen bundesweiten Handel mit Impfpässen und Impfzertifikaten organisiert haben. Offenbar sind in die Taten noch weitere Personen verwickelt – darunter der Mitarbeiter einer Apotheke im Münchner Osten.

Angeklagt sind drei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 34 und 48 Jahren. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben ergeben, dass sie 1022 digitale Zertifikate in Umlauf gebracht haben, mit denen Ungeimpften Corona-Impfungen bescheinigt worden sind. Außerdem sollen sie 189 gelbe Impfpässe gefälscht und verkauft haben. Als die Bande im Dezember 2021 aufflog, konnten offenbar weitere 167 Blanko-Impfausweise und 4588 Chargenaufkleber von Herstellern wie Biontech sowie zehn Stempel von Ärzten und Impfzentren sichergestellt werden.

Mail-Plattform lief unter „Barny Geröllheimer“

Den Kontakt zu den Abnehmern soll einer der Angeklagten über eine Mail-Plattform unter dem Pseudonym „Barny Geröllheimer“ aufgebaut haben. Die gefälschten Dokumente sollen per Post verschickt und in Kryptowährung bezahlt worden sein. Den Angeklagten werden Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, gewerbsmäßige Urkundenfälschung und Geldwäsche vorgeworfen.

Legt man die Anklage zugrunde, sind die digitalen Zertifikate von einer Apotheke im Münchner Osten ausgestellt worden. Die Angeklagten sollen einem Apotheken-Mitarbeiter Daten von Kunden übermittelt haben, die dieser an das Robert-Koch-Institut weitergeleitet hat. Die daraus generierten Zertifikate mit QR-Code sollen die Angeklagten entgegengenommen und an ihre Kunden weitergegeben haben. Für jedes Zertifikat soll der Apotheken-Mitarbeiter, gegen den ein eigenes Verfahren läuft, 50 Euro erhalten haben. Die Abnehmer haben offenbar Preise zwischen 200 und 300 Euro bezahlt.

Professionelles Vorgehen auch bei Drogendelikten

Ähnlich professionell sollen vier der Angeklagten bei Drogendelikten vorgegangen sein. So sollen zwei von ihnen Marihuana-Pflanzen aufgezogen haben. Laut Anklage ist aber nicht nur mit Marihuana, sondern auch mit Amphetamin gehandelt worden. Jedenfalls sind in Kirchseeon größere Mengen davon sichergestellt worden.

Nach Verlesung der Anklage hat ein Teil der Angeklagten zu erkennen gegeben, sich zu den Vorwürfen äußern zu wollen, womöglich sogar zu gestehen. Einer der mutmaßlichen Haupttäter hat hingegen ein Geständnis ausgeschlossen. Die Vorsitzende Richterin Marion Tischler hat daraufhin ein Rechtsgespräch angeregt, das noch nicht abgeschlossen ist.

Das Gericht hat 17 Verhandlungstage bis Ende Juni angesetzt. Sollten sich die Beteiligten auf einen Deal einigen, könnte es deutlich schneller gehen.

