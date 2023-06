Kirchseeoner Waldfriedhof soll schöner werden

Von: Robert Langer

Veränderungen stehen an am Waldfriedhof in Kirchseeon am Spannleitenberg. © sTefan Rossmann

Eine Reihe von Maßnahmen zur Verschönerung des Waldfriedhofs in Kirchseeon stehen in der Diskussion. Es geht auch um Barrierefreiheit. Nun sollen Angebote eingeholt werden. Was umgesetzt wird, ist aber noch offen.

Kirchseeon - Die Bestandsaufnahme ist deutlich: Beide Friedhöfe des Marktes Kirchseeon – am Spannleitenberg und in Neukirchen – sind in einem schlechten Zustand. Sanierungs- beziehungsweise Verbesserungsarbeiten sind notwendig. Aus der Bevölkerung kommen entsprechende Anregungen.

Anregungen aus der Bevölkerung

Nun hat der Gemeinderat reagiert. Für eine Umgestaltung des Waldfriedhofs sollen Angebote eingeholt werden. Die bisher angedachten Maßnahmen könnten rund 160 000 Euro kosten. Was tatsächlich umgesetzt wird, ist aber noch offen.

Vorplanungen als Grundlage

Um Vorfeld wurde die Planung für den Waldfriedhof mit dem Büro Putz besprochen. Dieses hat eine entsprechende Zeichnung als Grundlage angefertigt und die überschlägigen Kosten ermittelt. In der Zeichnung ist im Bereich der Kompostentsorgung ein Schiebetor eingezeichnet. Dieses soll laut Rathaus nicht gebaut werden. Grund sind die hohen Kosten von rund 25 000 Euro netto. Angedacht sind unter anderem der teilweise Rückbau von Pflasterflächen und die Aussaat von Rasen. Gleichzeitig sollen die Wege aber behindertengerecht werden. Die Kosten sind laut Rathaus in der Berechnung der Friedhofsgebühren für den Zeitraum 2023 – 2025 enthalten. Sollte am Ende der Maßnahme noch Geld für das Schiebetor vorhanden sein, werde die Verwaltung auch dieses ausschreiben und errichten lassen.

Einige Maßnahmen schon umgesetzt

Einige Kleinmaßnahmen seien schon am Waldfriedhof ausgeführt worden, so das Rathaus. Im Bereich der anonymen Urnengräber seien Blühgewächse gepflanzt, eine Bank sei platziert worden, ein Magnolien-Hochstamm sei im Bereich der Baumbestattungen und eine Blumenpyramide am Ende des Hauptganges gepflanzt worden. Bei der der Urnenwand wurde die Beleuchtung erweitert. Um in den Gräberreihen die Beleuchtung auch zu verbessern, wird die Verwaltung Angebote für LED-Solarleuchten einholen. Es soll dabei auf eine insektenfreundliche Beleuchtung geachtet werden. Stromleitungen sind aufgrund von Solaranlagen nicht notwendig.

Pläne auch für Neukirchen

Für den Friedhof in Neukirchen sind ebenfalls Veränderungen vorgesehen. Ein entsprechendes Büro werde laut Rathaus für die Planungen hinzugezogen.

