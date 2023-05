Barrierefreiheit: Kirchseeon auf gutem Weg

Von: Robert Langer

Frisch aufgeklebt von Nathalie Katholing (r.) und Brigitte Eglseder (Bauamt). Das Schild verweist auf einen barrierefreien Zugang. © Robert Langer

Rundgang mit Rollstuhl, Rollator und Kinderwagen beweist, dass in den vergangenen Jahren in Kirchseeon zahlreiche Hürden abgebaut wurden. Aber es gibt weiter viel zu tun.

Kirchseeon – Der Einstieg war schon mal gut. Per Aufzug können Rollstuhlfahrer und Menschen mit Rollator ohne große Probleme ins Rathaus Kirchseeon kommen. Den Test der neuen behindertengerechten Toilette im Erdgeschoss hat die Verwaltung auch bestanden. Genug Platz, um hin und her zu rollen. Abgehakt.

Expertengruppe unterwegs

Es war ein Spaziergang der besonderen Art im Zentrum von Kirchseeon und vor allem am Marktplatz. Eingeladen hatte Natalie Katholing, Behindertenbeauftragte des Marktes. Im Blickpunkt: Das Projekt „Wheelmap“. Im Internet können hier Betroffene nachschauen, welche Einrichtungen, welche Geschäfte oder welche Gaststätten rollstuhlgerecht sind. „Wheelmap“-Initiator im Landkreis ist Werner Retzlaff, beruflich im Einrichtungsverbund Steinhöring tätig. Mit von der Partie beim Rundgang, um die aktuelle Situation zur überprüfen, waren unter anderem Mitglieder vom Arbeitskreis Senioren, Bürgermeister Jan Paeplow, Bauamtsleiterin Silke Mohs und Rainer Schott, im Rathaus Kirchseeon Leiter des Bereichs Soziales, Familie und Senioren. Getestet wurde nicht nur mit dem Rollstuhl, sondern auch mit Rollator und Kinderwagen.

Mit dem Aufzug ins Rathaus: Natalie Katholing, Behindertenbeauftragte der Gemeinde (l.), und Sabine Wohnig vom Arbeitskreis Senioren. © Artist S.ROSSMANN

Das Fazit der Verantwortlichen fällt positiv aus. „Seit dem letzten Rundgang vor vier Jahre hat sich einiges verbessert“, sagt Rainer Schott. Diese Einschätzung teilt Natalie Katholing. Und Katharina Calderaro, die mit Kinderwagen und Baby dabei war, meinte: „War schon gut.“

Zugang über Nebentüre

en Manche Geschäfte sehen mit Stufen vor dem Haupteingang nicht gerade rollstuhlgerecht aus. Aber wenn dort ein spezielles grünes Schild aufgeklebt ist, dann gibt es einen Zugang, möglicherweise durch eine Seitentüre. Mit einer Klingel kann Personal angefordert werden. Ein derartiger Aufkleber wurde jetzt auch am Museum der Perchten an der Grund- und Mittelschule, dem „Maskeum“ angebracht. Heißt: Zufahrt möglich.

Die Rampe vor dem Café zam funktioniert. © Robert Langer

Mobile Rampe

Eine mobile Rampe gibt es im gemeindlichen „Café Zam“ in der Münchner Str. 8, einem offenen Treffpunkt. Die faltbarere, sehr leichte und rutschfeste Fläche ist im Eingangsbereich gelagert und kann schnell aufgebaut. Rainer Schott vom Rathaus macht das selbst vor, Sabine Wohnig vom Arbeitskreis probiert es aus. Funktioniert. An einer Lösung für die Toilette wird im Café zam noch gearbeitet. Werner Retzlaff meint, fehlende öffentlich zugängliche Toiletten seien ein grundsätzliches Problem.

Zweckentfremdet: Sprungschanze für jugendliche Radler

Eine mögliche Baumaßnahme, wenn Stufen vor einem Geschäft sind, ist eine fest installierte Rampe. Die kann aber auch zu Problemen führen, wie bei einem Fall am Marktplatz. Sportliche Jugendliche sehen eine willkommen Chance, um mit Rädern drüber zu brettern, auf der einen Seite die Rampe rauf, auf der anderen Seite runter springen. Gefährlich für Menschen, die gerade aus der Türe des Ladens kommen. Die Betreiber haben nun Stühle auf die Rampe gestellt, um den Weg zu versperren. „Wenn jemand mit einem Rollstuhl kommt, bitte melden. Wir können helfen.“ Was möglich ist, zeigt sich in einem Friseursalon gegenüber des Rathauses. Hier kommen Kunden mit Rollstuhl ohne Probleme rein. Der übliche Friseurstuhl kann weggeschoben werden. Der Weg für Rollstuhlfahrer zum Haarschnitt ist frei.

Noch sind nicht alle Informationen im Internet eingetragen, räumt Katholing ein. „Wir sind da aber dran.“ Weitere Gespräche würden folgen.

Internet: Wheelmap.org.

