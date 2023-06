Hallenbad Kirchseeon droht die Schließung

Von: Robert Langer

Teilen

Schwimmen im Hallenbad Kirchseeon, auch bei bunter Beleuchtung. © JRO

Es war ein Punkt am Rande der Bürgerversammlung in Kirchseeon, der jedoch weitreichende Folgen haben könnte. Dem Hallenbad der Kommune direkt am Rathaus droht nämlich die Schließung.

Kirchseeon – „Man kann wohl sagen, dass unser Hallenbad in die Jahre gekommen ist“, sagt Bürgermeister Jan Paeplow auf EZ-Nachfrage. Teilweise stamme die Technik noch aus den ersten Betriebsjahren. Das Gebäude wurde 1970 errichtet. „Immer wieder kommt es zu Ausfällen wie der Pumpentechnik oder der Elektroinstallation“, bedauert der Bürgermeister.

Das Gebäude wurde 1970 errichtet

Vom jüngste Ausfall sei ein Stromaggregat nach einem flächendeckenden Stromausfall im Gemeindegebiet betroffen gewesen. „Bisher konnten alle Schäden behoben werden“, sagt der Rathauschef. Allerdings seien Ersatzteile der alten Technik immer schwieriger zu bekommen. Die Reparaturkosten würden unkalkulierbar und schlügen auf das Gesamtdefizit. Dieses beträgt nach Angaben aus dem Rathaus im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre knapp 300 000 Euro jährlich. Die gestiegenen Energiekosten seien dabei noch nicht einmal berücksichtigt. Auf der Einnahmenseite stehen durchschnittlich im Jahr rund 115 000 Euro an Badegebühren vom freien Badebetrieb oder vermieteten Zeiten an Schwimmkurse oder Vereinen.

„Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein nächster Schaden uns zwingt, den Badebetrieb einzustellen.“ Das sagt Kirchseeons Bürgermeister Jan Paeplow. © Rossmann

Rathaus bereitet sich auf Alternativen vor

„Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein nächster Schaden uns zwingt, den Badebetrieb einzustellen“, sagt der Bürgermeister. „Ob dies bereits morgen oder in den nächsten Wochen oder Monaten der Fall sein wird, kann ich nicht sagen.“ Das Rathaus bereite derzeit eine Sanierungsliste vor, „die wir in einer der nächsten Sitzungen dem Marktgemeinderat vorstellen werden“. Klar sei bereits jetzt, dass die Kosten in einem nicht unerheblichen Millionenbereich liegen werden.

Lösungen für den Ernstfall

Welche Zukunft das Hallenbad dann bekommt, werde dann in der Sitzung des Marktgemeinderats besprochen, so der Bürgermeister. „Bereits jetzt haben wir uns für den Ernstfall einer Zwangsschließung vorbereitet und nach kreativen Lösungen gesucht, um mindestens noch die Schwimmkurse und den Vereinsbetrieb anbieten zu können.“ Hier sei das Rathaus bereits im Austausch mit dem Berufsförderungszentrum in Kirchseeon, um das dortige Hallenbad nutzen zu können. Diese Möglichkeit soll auch im Marktgemeinderat vorgestellt werden.

Geplante Debatte im Gemeinderat

Bereits vor rund einem Jahr waren Probleme im Hallenbad Thema im Marktgemeinderat. Es ging um Schimmel an Fliesen, den Brandschutz und technische Probleme, Auch die energetisch veraltete Fassade stand im Fokus. „Es wird ein Großprojekt. Und es wird teuer“, hieß es schon damals.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.