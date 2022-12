Mit dem Raumausstatter Hietl in Kirchseeon schließt wieder ein Traditionsgeschäft

Schluss mit dem letzten Schliff

Von Robert Langer schließen

Das 60-jährige Firmenjubiläum musste wegen Corona ausfallen. Nun ist endgültig Schluss für das Traditionsgeschäft Hietl in Kirchseeon.

Kirchseeon - Teppiche, Kissen, Stoffe, Lederwaren, Vorhänge sind beim Raumausstatter in der Münchner Straße 20 gegenüber der Schule im Räumungsverkauf. Gründe für die Schließung sind unter anderem das schwierige wirtschaftliche Umfeld für ein kleines Unternehmen und die Tatsache, dass es in der Familie keinen Nachfolger gibt.

Kein Nachfolger aus der Familie

Geleitet wurde das Familienunternehmen von Gabriele und Axel Hietl. Beide sind inzwischen 65 Jahre alt. Gabriele kümmerte sich um den Laden und um die Buchhaltung, Axel war für das Handwerkliche zuständig, auch bei Kunden vor Ort, montierte unter anderem Gardinenstangen. Die dazu gehörigen Vorhänge waren zuvor im firmeneigegen Nähatelier vorbereitet worden.



Vielfältiger Beruf

„Der Beruf als Raumausstatter ist sehr vielfältig und hat mir immer Spaß gemacht“, schaut Axel Hietl mit einem weinenden Auge zurück. Es gibt Überschneidungen zu anderen Handwerken etwa bei Tapeten oder beim Verlegen von Parkett. „Konflikte entstanden dadurch aber nie. Es geht bei uns unter anderem um den letzten Schliff in einer Wohnung oder einem Haus, bevor die Bewohner einziehen.“ Am meisten freute sich Hietl, wenn er in seiner Werkstatt oft über 200 Jahre alte Stühle neu polstern konnte.



Neue Polster für alte Stühle

Gegründet wurde die Firma 1961 in Kirchseeon mit einem kleinen Laden und einer Werkstatt am Marktplatz durch Leonhard Hietl. Der Vater von Axel stammte aus Heimstettten, war als Handwerker noch mit einem Leiterwagen zu seinen Kunden unterwegs. Beim Tanzen in Poing lernte er seine spätere Frau Irene kennen, die in Kirchseeon lebte. Deren Mutter wiederum betrieb in der Marktgemeinde ein Schreibwarengeschäft. 1965 erwarb das Paar das Reich-Anwesen das bis zuletzt Firmensitz war. 1973 wurde die Immobilie erweitert. Zum Laden und dem Nähatelier kamen eine Posterwerkstatt und Lagerräume hinzu. 2002 übernahm Axel Hietl die Firma. Er hatte seine Meisterausbildung in der Schule in Stuttgart abgeschlossen, wie auch schon sein Vater 25 Jahre vor ihm.



Vater Leonhard gründete Firma

Inzwischen hat sich jedoch viel geändert. Früher hatte Axel Hietl ganze Wohnblocks mit Bodenbelägen ausgestattet. „Das machen wir nicht mehr“, sagt er. Allein die Angebote für so einen Großauftrag auszuarbeiten, sei zu umfangreich. „Aber wir haben viele Stammkunden, teilweise über Gerationen.“ Ein Problem sei auch, dass die Firma Hietl auf Qualität achte. Die verkauften Materialien seien deshalb sehr langlebig. Nachgekauft werde also wenig. Zudem sei das Material im Einkauf immer teurer geworden. Kosten, die man nicht voll an die Kunden weitergeben konnte. Noch ein Punkt: Die Firma hat langjährige Mitarbeiter, die inzwischen auch ins Rentenalter kämen. „Gutes Personal zu bekommen ist schwierig.“



Firmentransporter zum Wohnmobil umgebaut

Einer der beiden Söhne der Hietls hatte sich für den Beruf interessiert, inzwischen sich aber für eine andere Branche entschieden. Also kein Nachfolger aus der Familie. „Und dann kam auch noch Corona“, fasst Alex Hietl zusammen. Mehrere Gründe um aufzuhören. Ein sichtbares Zeichen ist, dass Axel Hietl seinen Firmentransporter inzwischen in ein Wohnmobil umgebaut hat. „Wir waren auch schon zu einem Ausflug im Spreewald“, erzählt der Ruheständler. Weitere Reisen sollen folgen. „Langweilig wird es uns nicht.“ Was aus den Geschäftsräumenwird, dazu ist noch keine Entscheidung gefallen. „Wir haben aber mehrere Anfragen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.