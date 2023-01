Nach umstrittener Baumfällaktion: 50-Millionen-Projekt für Bildung im Zeitplan

Von: Robert Langer

So sieht aktuell die Baustelle des Berufsförderungswerks in Kirchseeon aus. Alles laufe nach Plan, heißt es. Im Vorfeld hatte es Schlagzeilen gegeben. © Artist S.ROSSMANN

Derzeit ist es eine große Baugrube am BFW. Ende Januar, Anfang Februar sollen sowohl die Bodenplatte des Kellers als auch die Decke fertig sein.

Kirchseeon – „Ich kann von meinem Büro auf die Baustelle schauen und manchmal höre ich sie auch“, sagt der Geschäftsführer des Berufsförderungswerks in Kirchseeon, Günther Renaltner. „Alles ist im Zeitplan“.

Schlagzeilen nach Baumfällaktion

In der Nähe der Brücke über die Bahnlinie und in Nachbarschaft zum Gymnasium läuft eine Baumaßnahme, genauer gesagt, Umbau und Erweiterung mit einem Finanzvolumen von nach bisheriger Planung etwa 50 Millionen Euro. Zu Beginn hatte die Baustelle für Schlagzeilen gesorgt, da alte Bäume gefällt werden mussten. Derzeit ist hinter einem Sicherheitszaun eine große Grube im Boden im Anschluss an den Parkplatz an der Straße zu sehen.

Große überregionale Bildungseinrichtung

Das BFW ist eine große Bildungseinrichtung der beruflichen Rehabilitation. Aktuell werden in der Einrichtung mit dem markanten Hochhaus rund 620 Umschüler in verschiedenen Berufssparten unterrichtet. Etwa zwei Drittel von ihnen leben wegen der größeren Anreisedistanz im Internat vor Ort.

Bedenken gegen Bauprojekt

Im Vorfeld hatte es große Bedenken gegen das Bauprojekt aus der Bevölkerung gegeben. Der Bund Naturschutz hatte vor allem das Fällen von Bäumen beklagt. In einer für die Öffentlichkeit überraschenden Aktion zum Jahreswechsel 2020/2021 wurden zur Vorbereitung des Projekts rund 100 Bäume umgesägt. „Wir waren dabei völlig im Recht“, sagt Renaltner heute. „Wir haben inzwischen an anderer Stelle neue Bäume gepflanzt“, so der Geschäftsführer. Die seien natürlich noch nicht so groß wie die bisherigen. Die Außenarbeiten seien teilweise auch schon abgeschlossen. Der Protest habe sich inzwischen gelegt. „Wir wollen gute Kontakte mit den Nachbarn, mit der Gemeinde und auch dem Landratsamt als übergeordnete Behörde“, sagt der Geschäftsführer. Deshalb werde auch darauf geachtet, dass die Lkw von der Baustelle so wenig wie möglich Schmutz auf den umgebenden Straßen hinterlassen.

Günther Renaltner, Geschäftsführer des Berufsförderungswerks, im November 2021 beim Spatenstich. © Stefan Rossman

Modernisierung nach 50 Jahren

Die vor rund 50 Jahren errichtete Bildungseinrichtung soll teilweise modernisiert werden. Es geht vor allem um die Gebäude zwischen dem Hochhaus und der Straße. Konkret werden zwei Gebäude auf dem Gelände des BFW abgerissen. Im Ersatzbau sind Flächen für einen Küchen- und Mensabereich vorgesehen. Das neue Gebäude soll mit zentralem und offenem Innenhof gestaltet werden, über den auch die Belichtung und Belüftung erfolgen soll. Im Obergeschoss sind Räume für Kurse und Besprechungen geplant, im Unterschoss weitere Räume für die Küche und für die Technik. Der bestehende Logistikhof soll erweitert und an das neue Gebäude angeschlossen werden.

Verbindungsgebäude

Im Süden soll ein Verbindungsgebäude mit einem zentralen Eingang und Schülerzimmern entstehen. Der erste Bauabschnitt soll Ende 2024, Anfang 2025 abgeschlossen sein. Danach würde der weitere Sanierungsprozess beginnen, heißt es.

Derzeit gebe es keine Verzögerungen, sagt Renaltner. Die beauftragte Baufirma aus Rosenheim habe offenbar keine Probleme, das benötigte Material zu bekommen. Und es gebe wohl auch keine Engpässe beim Personal. Ende des Jahres habe auch das Wetter mitgespielt. Und über die Feiertage hätten die Arbeiten sowieso geruht.

Mehr Parkplätze

In der Kritik standen auch die Parkplatzsituation und eine mögliche Belastung der Straßen der Umgebung. Inzwischen seien hinter dem Gebäude zusätzliche Stellplätze angelegt worden. Diese würden erhalten bleiben. „Wir haben also künftig mehr Parkplätze als bisher“, so der BFW-Chef.

