Millionen-Investitionen in die Eglhartinger Schule

Von: Robert Langer

In die Jahre gekommen: Die Schule in Eglharting. © Stefan Rossmann

Noch ist nichts entschieden. Aber die Tendenz zu Generalsanierung und Erweiterung der Schule in Eglharting (Gemeinde Kirchseeon) geht wohl in Richtung einer größeren Lösung.

Kirchseeon/Eglharting – Das wurde jetzt in der Sitzung des Marktgemeinderates deutlich. Mögliche Kosten: 23,5 Millionen Euro. Mitgedacht wird dabei auch die Entwicklung des Ortes. „Es wird den Markt sehr viel Geld kosten“, sagte Bürgermeister Jan Paeplow. Jetzt gehe es darum, eine „Wegrichtung“ zu finden.

Dass an der Schule in Eglharting etwas passieren muss, ist schon länger klar. Nicht nur der Brandschutz ist verbesserungswürdig. Nun stellte Planer Richard Baumann im Gremium mehrere Varianten vor. Die günstigste Möglichkeit wäre eine reine Altbausanierung. Kosten rund 15,9 Millionen Euro. In der Bauphase müssten sowohl neun Klassen als auch die Verwaltung sowie weitere Bereiche in Container ausgelagert werden. Eine Sanierung im laufenden Betrieb sei nicht möglich. Und: Eine Verbesserung der markanten räumlichen Defizite (Stichworte: Mensa, zu wenige Klassen- und Gruppenräume) wird damit laut Planer aber nicht erreicht.

Räumliche Defizite

Die nächste Stufe wäre eine Sanierung plus einem Erweiterungsbau nach Süden an der Ilchinger Straße. Kosten: 23,4 Millionen Euro. Entstehen könnten im Erd- und Obergeschoss zusätzlich jeweils drei neue Klassenzimmer. Dazu eine Mensa und Nebenräume. Angedacht ist auch ein „Musiktrakt“ mit einem separaten Eingang, der unabhängig vom Schulbetrieb Nutzungen beispielsweise durch die Musikschule möglich mache. Auch bei dieser Variante wäre eine vorübergehende Auslagerung von Klassen in Container notwendig. Diese Kosten könnten eingespart werden, wenn der Anbau noch um ein zusätzliches Geschoss erweitert wird (Variante „C)“. Das Gesamtbudget steigt dabei laut Planer kaum. Möglich wäre die Nutzung der zusätzlichen Räume als Bibliothek oder für die Volkshochschule.

Mehrere Varianten

Und dann gäbe es noch eine Variante, nämlich einen Ersatzneubau. Hierfür werden rund 30,3 Millionen Euro angesetzt. Zustimmung im Gremium fand das nicht. Besser gefiel den Räten die Variante „C“. Die Hauptfrage werde jedoch sein, „wie wir das finanzieren können“, so Thomas Kroll (SPD). Dabei stelle sich auch die Frage nach Zuschüssen. Aber: „Wenn wir schon bauen, dann sollten wir das auch komplett machen.“ Ähnlich argumentierte Rüdiger Za (Grüne). Er regte jedoch an, sich etwas Zeit zu lassen. „Vielleicht überholen uns ja andere Themen.“ Man müsse auch die Entwicklung des Ortes sehen, so Siegfried Seidinger (CSU).

Skepsis bei PPP-Modell

Skeptischer waren einige Gemeinderäte bei der Frage, ob man sich einen externen Investor im Rahmen eines PPP-Modells mit ins Boot holen sollte. Ein Privater könne möglicherweise schneller und billiger bauen, so Seidinger. Am Ende „zahlen wir doch nur den Gewinn des Investors“, meinte Za. Nun soll weiter geprüft werden.

