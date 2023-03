Mitten im Forst: Traktor brennt komplett aus

Von: Michael Acker

Teilen

Feuerwehrkräfte beim Löschen des brennenden Traktors im Eglhartinger Forst. © Feuerwehr

Im Eglhartinger Forst ist ein Traktor komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, Feuerwehren brachten den Brand unter Kontrolle.

Kirchseeon - Um 9 Uhr heulten am Mittwoch, 29. März, in Kirchseeon die Feuerwehrsirenen. Das Alarmstichwort lautete: Brand Fahrzeug/Maschine (B3) im Ebersberger Forst. Beim Eintreffen an der Einfahrt zum Ebersberger Forst wurden die Feuerwehrkräfte von einem Forstarbeiter zur Einsatzstelle gelotst. Der Weg erstreckte sich über Kilometer in den Wald hinein, wo sich dann das Bild eines in Vollbrand stehenden Traktors zeigte.

Das Feuer konnte durch schnelles Eingreifen der Feuerwehren unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf Bäume wurde somit verhindert. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Im Einsatz waren die Kirchseeoner Ortsfeuerwehren (Markt Kirchseeon, Eglharting, Buch), sowie die Kreisbrandinspektion.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.