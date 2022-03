E-Mobilität: Kirchseeon baut Ladenetz aus

Von: Robert Langer

Platz finden für Ladestationen, das ist die größte Herausforderung bei der Umstellung auch in Kirchseeon. © DPA/ Robert Michael

Die Gemeinde Kirchseeon will E-Mobilität fördern. Deshalb soll das gemeindeeigene Ladenetz mit weiteren Stationen ausgebaut werden.

Kirchseeon – Die Spritpreise an den Tankstellen schießen nach oben. Angesichts dieser Entwicklung werden Elektrofahrzeuge immer interessanter. Kirchseeon will nun konkret Schritte beim Thema E-Mobilität machen. Es geht um drei Standorte für Ladesäulen, eine Schnelllademöglichkeit und um Überlegungen zum E-Car-Sharing.

Rückblick: Schon im September vergangenen Jahres hatte der Marktgemeinderat die Umsetzung von zwei Ladesäulen beschlossen. Als Standorte wurden der Bahnhof Kirchseeon sowie die Parkbucht Hauptstraße (B304)/Westring in Eglharting festgelegt. Weil aber in der Zwischenzeit sowohl am Aldi als auch am McDonalds halböffentliche Ladesäulen errichtet wurden, wurden die gewählten Standorte im Oktober nochmals hinterfragt. Die Verwaltung wurde vom Marktgemeinderat beauftragt, die Möglichkeit einer Schnellladesäule an den vorgesehenen Standorten zu prüfen sowie eine entsprechende Kostenschätzung vorzulegen.

Wegen der in Eglharting entstandenen Konkurrenzsituation hat das Rathaus verschiedene Alternativen untersucht, um sich von den besteheden Anbietern abzuheben und vor allem den Bürgern ein möglichst breites Spektrum im Bereich der E-Mobilität bieten zu können. Neben der Option, eine Schellladesäule zu realisieren, schlägt die Verwaltung vor, Ladesäulen mit einem E-Car-Sharing-Angebot zu kombinieren. „Wir haben Angebote aus ganz Deutschland bekommen mit unterschiedlichen Konzepten“, erklärte Bürgermeister Jan Paeplow (CSU) in der Sitzung. Mit den örtlichen Autoteilern seien bereits positive Gespräche geführt worden. Eine grundsätzliche Interessenbekundung liege vor.

Das Ziel sind Ladestationen an jeder Straßenlampe

Wegen des steigenden Bedarfs an öffentlichen Lademöglichkeiten schlägt die Verwaltung zudem einen zusätzlichen Standort für eine Säule vor. Ins Auge gefasst ist der Parkplatz vor der Turnhalle neben dem Rathaus. Dort wäre eine Ladesäule gut sichtbar und leicht zu erreichen. „Den Standort finde ich klasse. Er ist für alle Kirchseeoner gut erreichbar“, erklärte SPD-Gemeinderätin Diana Thalhammer. Der Vorschlag soll nun geprüft werden.

„Ich finde den Standort am Autohaus Schlöffel sehr gut. Die Ladestelle muss gut erreichbar sein“, so Natalie Katholing (Grüne). Angesichts der Geschäfte in der Umgebung an der Kreuzung der B 304 mit dem Westring meinte sie: „Man kann einkaufen gehen und in der Zwischenzeit laden.“ Dort soll es künftig eine Schnelllademöglichkeit geben.

Bürgermeister Paeplow schaute schon mal in die Zukunft. „Mein persönlicher Traum ist ein Ladepunkt an jeder Straßenlaterne“, sagte er in der Sitzung. „Aber soweit sind wir noch nicht.“

