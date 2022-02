In Kirchseeon wird auf Filetgrundstück ein Seniorenwohnheim für 120 Menschen gebaut

Die Anlage des neuen Seniorenheims auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände in Kirchseeon besteht aus vier parallel angeordneten Gebäudekomplexen. 120 Bewohner sollen hier ein neues Zuhause finden.

Neue Heimat am „Heereslager“

Von Robert Langer schließen

Es ist der nächste Schritt zum Neubau eines Seniorenzentrums auf einem Teil des ehemaligen Bundeswehrgelände in Kirchseeon. Betreiber ist die Arbeiterwohlfahrt. In Kirchseeon wird auf einem Filetgrundstück ein Seniorenwohnheim für 120 Menschen gebaut

Kirchseeon - Der Marktgemeinderat billigte den Entwurf eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Entstehen soll auf einem Filetstück der Gemeinde, nur rund 800 Meter vom Marktplatz entfernt, eine Einrichtung mit 120 Bewohnerplätzen, alle in Einzelzimmern. Dazu kommen zwölf Wohnungen für das Personal sowie Räume für Fort- und Weiterbildung. Vorgesehen sind Erdgeschoss und zwei Obergeschosse.

Vier parallele Gebäude

Die Anlage ist aufgeteilt in vier Gebäude, die parallel angeordnet werden sollen und versetzt zueinander sind. Die Zufahrt ist von der Parkstraße vorgesehen. Geplant ist ein Gartenhof mit Rundgang im Süden und ein Innenhof im nördlichen Bereich.

Ersatzbau für Gertrud-Breyer-Haus

Das neue Seniorenzentrum ist ein Ersatzbau für die bestehende Einrichtung im Süden der Gemeinde in der Nähe des Gymnasiums. Im dortigen Gertrud-Breyer-Haus gibt es aktuell 96 Plätze in Einzel- und Doppelzimmern. Die Einrichtung entspräche aber in Bezug auf die Bausubstanz nicht mehr den aktuellen Anforderung, hieß es bereits 2020.

Areal hat wechselvolle Geschichte

Das Areal für den neuen Standort hat eine wechselvolle Geschichte. Vier Hallen und viele alte Bäumen standen einst auf dem rund 18 000 Quadratmeter großen, umzäunten Grundstück. Errichtet worden waren die flachen Gebäude in den 1930er Jahren. Gelagert wurden unter anderem Versorgungsgüter für die Reichswehr. „Nebenzeugamt der Wehrmacht“ lautete die damalige offizielle Bezeichnung. In Kirchseeon sprach man nur vom „Heereslager“. Kurz vor Kriegsende 1945 wurde das Lager aufgelöst und zum Teil von der Bevölkerung geplündert.

Militär und Autobauer

Später pachtete Fiat das Areal. Der italienische Autohersteller, der auch das nahe liegende frühere Bahnschwellenwerksgelände nutzte, lagerte in den Hallen Ersatzteile. In den 1970er Jahren zog wieder Militär ein. Diese Nutzung endete 1996. Danach waren einige Hallen erneut verpachtet. Im Sommer 2013 wurden die Gebäude endgültig abgerissen. Das Abbruchmaterial wurde sauber sortiert und entsorgt. 20 der rund 40 Bäume wurden gefällt.

Gemeinde kauft Grunsdstück

Eigentümer war die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Im Internet kursierte damals die Vorstellung eines möglichen Projektes: Eine moderne, bis zu dreigeschossige Wohnbebauung mit Flachdächern. Damit warb die BImA um Käufer für das Gelände. Betont wurde damals aber auch, dass die Gemeinde ein Vorkaufsrecht habe. Dazu hatte der Markt bereits 2010 eine Satzung erlassen. Offiziell Eigentümer wurde die Kommune 2018.Nächste Überlegungen: Der Großteil des Grundstücks sollte verkauft werden. Entstehen sollten nach damaliger Planung Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser sowie Geschosswohnungsbau. Es ging um etwa 70 Prozent der Gesamtfläche. Das restliche Areal war als Grünfläche vorgesehen.

Investor plante Großprojekt: Abgelehnt

Dann tauchte ein Investor auf. Der wollte ein Pflegeheim mit 120 Plätzen bauen, dazu noch knapp über 100 betreute Wohnungen. Das war der Mehrheit der damaligen Mitgliedern des Marktgemeinderates dann doch zu massiv. Von einem „Wahnsinnskomplex“ war die Rede. Vorgesehen waren Gebäude mit vier beziehungsweise drei Vollgeschossen und begrünten Flachdächern. Umgesetzt wurde das Projekt nicht.

Aktuelle Planung hat mehrere Ziele

Nun also das Projekt der AWO. Ein Ziel des Bebauungsplanes ist laut Gemeinde die Schaffung eines eigenständigen Quartiers, das die Spannungen zwischen dem benachbarten Gewerbe und angrenzender Wohnnutzung entschärft und damit sowohl die betrieblichen Interessen der Gewerbebetriebe als auch die Schutzbedürftigkeit für gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherstellt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.