Neue Heimat fürs Kirchseeoner Brunnenbuberl

Von: Robert Langer

Teilen

Bisheriger Standort: Dagmar Kramer (li.), viele Jahre Vorsitzende des Kirchseeoner Heimatkundevereins, und Helga Lorenz, die sich lange Zeit um den Brunnen am Marktplatz kümmerte. © Stefan Rossmann

Bei der „Wohnungssuche“ für das Kirchseeoner Brunnenbuberl gibt es einen Durchbruch: Der Marktgemeinderat will das Wahrzeichen nach mehreren Beschädigungen versetzen. Hier soll es hin.

Kirchseeon – Es ist ein Wahrzeichen des Marktes Kirchseeon: Das Brunnenbuberl am westlichen Ende des Marktplatzes. Wie im Gemeinderat jetzt bekannt wurde, soll das Buberl samt dem Federvieh im Arm umziehen. Denn am jetzigen Platz, leicht versteckt, wurde die Figur mehrfach Opfer von mutwilliger Zerstörung. Neuer Standort und besser einsehbar: Auf dem Platz vor dem Buchladen am östlichen Ende des Marktplatzes. Finanziert wird die Aktion auch aus Spenden der Bevölkerung.

Historischer Rückblick: Vor rund 65 Jahren hieß der heutige Kirchseeoner Marktplatz noch Ortsstraße und war von einer von Vorgärten begrenzten Fahrbahn zu einem offenen Platz umgestaltet worden.

Das von vier Kastanien umgebene Kriegerdenkmal bildete den Abschluss des Marktplatzes, wie er heute aussieht. Im Marktgemeinderat sprach sich damals Franz Xaver Hamberger für einen Brunnen auf der westlichen Freifläche als schönen Abschluss aus. Aber wie auch heute fehlte das Geld.

Neuer Standort vor dem Buchladen. Die Wasserversorgung ist über einen Hydranten (rechts im Bild) gesichert. Überlegungen gibt es zu einem Trinkbrunnen. Ein Baum soll als Schattenspender gepflanzt werden. © Stefan Rossmann

Einige Honoratioren machten wohl selbst Finanzmittel locker. Überliefert sind die Namen Franz-Xaver Hamberger, Franz Feichtner und Albert Heun. Wahrscheinlich haben laut Heimatkundeverein auch Fritz Litzlfelder und Theodor Haagn gespendet. Haagn soll damals als Handwerker aus seinem Betrieb einen Lehrling abgestellt haben, der die Wasserleitungen für den Brunnen installierte und sich auch später noch um den Brunnen kümmerte. Die Umgestaltung wurde im September des Jahres 1958 beschlossen.

Grundstück vor dem Buchladen als neuer Standort

Nun also ein Umzug wegen der Schäden. Laut Rathaus hatte die Verwaltung Kontakt mit dem Eigentümer des Grundstücks vor dem Buchladen aufgenommen. Einverständnis sei sofort signalisiert worden, heiß es im Marktgemeinderat.

Aus dem Gremium kam ebenfalls Zustimmung. SPD-Gemeinderätin Diana Thalhammer regte an, am neuen Standort auch einen Baum zu pflanzen, damit „es Schatten gibt.“ Die Rede war zudem von einer Sitzbank.

Eingesammeltes Spendengeld wird für Umzug verwendet

Klar ist, dass für die Aktion bereits eingesammeltes Spendengeld verwendet werden soll. Überlegungen gibt es auch in Richtung eines Trinkwasserbrunnens. „Das wäre eine tolle Sache“, so Grünen-Gemeinderätin Susanne Höpler. Ein Trinkwasserhydrant des Wasserwerks Kirchseeon wäre am Standort schon vorhanden. Dazu hat das Rathaus bereits Kontakt mit dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim aufgenommen. Es geht auch um eine mögliche finanzielle Förderung des Projekts. Punkte sind dabei, dass der Brunnen nicht ständig läuft, sondern eine Möglichkeit zum Ein- und Ausschalten haben müsse.

Zudem geht es um eine Laufzeit der Anlagen von mindestens 12,5 Jahren. Im Winter dürfe der Brunnen allerdings stillgelegt werden. Eine gute Erreichbarkeit des Brunnens sowie eine Informationstafel sind weitere Voraussetzungen. Und natürlich müssten die hygienischen Anforderungen eingehalten werden. Auch wenn die Geschmäcker unterschiedlich seinen, so Bürgermeister Jan Paeplow (CSU): „Der Brunnen gehört zur Geschichte von Kirchseeon einfach dazu.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.