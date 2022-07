Erich Kleber aus Kirchseeon: Er plattelte für die Welt

Mein Olympia 1972

Erich Kleber aus Kirchseeon trat als Vorplatter bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spielen in München 1972 auf. Die Jugendgruppe aus der Marktgemeinde war für die Veranstaltung ausgewählt worden.

Kirchseeon – „Wie viel es waren, weiß ich nicht, aber sehr viele“, sagt Erich Kleber (67) aus Kirchseeon. „Es war ein tolles Erlebnis. Es war gigantisch.“ Kleber war dabei, als eine von der Tribüne kaum schätzbare Zahl von Trachtlern bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 1972 im voll besetzen Stadion tanzten – ein Zeichen bayerischen Brauchtums der Gastgeber. Damals war Kleber 17 Jahre alt und Vorplattler der Jugend der Seetaler Kirchseeon. „Wir hatten eine sehr gute junge Gruppe und waren bekannt, sowohl im Isargau als auch darüber hinaus. Deshalb wurden wir auch ausgesucht.“

Warten im Sicherheitsgraben

Vor ihrem Auftritt warteten die sechs Paare der Seetaler Jugend im Sicherheitsgraben, der rund um das Stadion vor der Tribüne läuft, erinnert sich Kleber. „Auf ein Zeichen ging es raus und sofort los.“ Getanzt wurde die Sternpolka. „Die hat man etwas umgemodelt“, erzählt der Trachtler. Zuerst der Tanz der Paare, dann der Plattler der Buam. „Es hat alles wunderbar funktioniert.“ Die Musik kam aus den Lautsprechern und hallte durch das ganze Stadion. „Das war absolut beeindruckend.“ Auf der Laufbahn im Stadion rund um das Fußballfeld, waren überall Trachtler. Und sehr viele in unterschiedlichen Trachten auch unter den Zuschauern. „Vom Spielfeld selbst schauten die Athleten zu.“

+ Eintrittskarten und ein Foto mit Blick in das Stadion hat Erich Kleber aufgehoben. Es sind Schätze für ihn. © Stefan Rossmann

Auftritt im Jugendlager

Einige Tage zuvor waren die Kirchseeoner schon im internationalen Olympia-Jugendlager gewesen und hatten ihre Tänze gezeigt. „Wir kamen gut an. Die Zuschauer waren begeistert.“ Das galt ebenfalls für die Atmosphäre rund um alle Veranstaltungen der Spiele. „Die ganze Welt war da“, erinnert sich Kleber.

Viele Proben im Vorfeld

Die Kirchseeoner hatten sich intensiv auf ihren Auftritt vorbereitet. „Wir wussten ungefähr ein Jahr vorher, dass wir dabei sein könnten“, sagt der damalige Jugend-Vorplattler. Es war eine Planung des Bayerischen Trachtenverbandes. Wer mitmachen durfte, entschied auf der nächsten Ebene darunter der für die Seetaler zuständige Inngau Trachtenverband. Bei den Seetalern selbst lag die Entscheidung dann unter anderem bei der damaligen Jugendleiterin Matha Murr. Und auch Kleber durfte als Vorplattler der Jugend ein bisschen mitreden, wer mitdurfte. „Wir waren fit und wir konnten was“, erzählt er heute. Es wurde viel geübt, auch mit anderen Teilnehmern aus anderen Vereinen im Gau.

Fasziniert von der Trommel

Kleber selbst war im Jahr 1969 zu den Trachtlern gekommen. Sein Vater hatte ihn dort hingebracht. „Mir hat Blasmusik schon immer gefallen. Ich habe mich im Bierzelt immer in die Nähe der Kapelle gesetzt. Fasziniert war ich vor allem von der Trommel.“ Mit der damaligen modernen Musik wie etwa von den Beatles habe er nie etwas anfangen können.

Die Stimmung war super

Neben dem Trachtler-Auftritt war Kleber auch noch bei weiteren olympischen Höhepunkten. Beispielsweise bei einem Basketballspiel in der Halle an der Siegenburger Straße. „Von der Sportart hatte ich keine Ahnung“, räumt er ein. „Aber die Stimmung war einfach super.“ Hingefahren ist er nach München mit der neuen S-Bahn und dann weiter mit der U-Bahn. Mehr verstand der Jungplattler vom Fußball. Gleich drei Mal war er im Olympia-Stadion beim Turnier. Die Karten kosteten zwischen fünf Mark für einen Stehplatz und 15 Mark auf einem Sitzplatz. „Das war schon teuer“, sagt Kleber. Er war damals in der Lehre zum Maschinenschlosser und verdiente 120 Mark im Monat. Er hätte aber auch Tickets geschenkt bekommen, erzählt er.

Eintrittskarten aufgehoben

Die Eintrittskarten hat er aufgehoben. Sie liegen im offiziellen Olympiabuch, das er auch noch hat. Und zwei Schwarzweiß-Fotos aus dem Stadion. Dort war er später regelmäßig zu Heimspielen des FC Bayern München. Aber mit dem Olympia-Gefühl hatte das nichts mehr zu tun. „Das war etwas ganz anderes.“

