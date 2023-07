Feuerwehrschule für den Landkreis: Grundstück bei Osterseeon wird konkreter

Von: Robert Langer

Teilen

Information vor Ort (v.l.): Feuerwehr-Ausbilder Albert Wirth, Stephan Neu von der Feuerwehr Kirchseeon Markt, der die Petition eingereicht hatte, und Ernst Weidenbusch (CSU) , Berichterstatter des Petitionsausschusses des Landtags. © SRO

Feuerwehren und politische Prominenz zeigten Präsenz beim Besuch des Petitionsausschusses bei Osterseeon. Dort könnte bald schon die neue Feuerwehrschule entstehen.

Ebersberg/Kirchseeon – Die Gründung eines Ausbildungszentrums für die Feuerwehren im Landkreis ist einen großen Schritt weiter gekommen. Möglicherweise kann das Problem der Grundstückssuche durch einen Flächentausch gelöst werden. Im Gespräch ist ein Gelände von rund von 15 000 Quadratmeter auf dem 103-Hektar-Areal des Versuchsguts Osterseeon.

Mitglieder des Petitionsausschusses des Landtages trafen sich an einem Areal an der B 304 zwischen Kirchseeon und Ebersberg.



Feuerwehren zeigen starke Präsenz

Wie wichtig ihnen das Anliegen ist, hatten Feuerwehrler aus dem gesamten Landkreis dokumentiert, die mit ihren Einsatzfahrzeugen gekommen waren. Der Schutz der Bevölkerung sei dadurch nicht in Gefahr gewesen, betonte ein Kommandant. „Und wir machen das alles in unserer Freizeit.“ Über das Thema war schon länger diskutiert worden (wir berichteten). Als ein mögliches Grundstück war ein Gelände des Gutes Osterseeon direkt an der B 304 bei Reitgesing im Blick – im Besitz des Freistaates. Bisher hieß es: Geht nicht. Nach der Einreichung einer Petition an den Bayerischen Landtag durch Stefan Neu, Feuerwehr Markt Kirchseeon, viele Jahre in der Kreisbrandinspektion für die Ausbildung zuständig, kam Bewegung in das Thema. Das Staatsgut zeigte sich jetzt verhandlungsbereit. Gute Böden für Versuchanpflanzungen könnten zwar nicht abgegeben werden. Über andere Flächen könnte man jedoch reden. Angeboten werden müsste jedoch ein Tauschgrundstück.



Nun sind im nächsten Schritt verschiedene Stellen gefragt. Noch ist nicht klar, ob die Ausbildungsstätte auf der Flur von Kirchseeon oder von Ebersberg liegen könnte – entscheidend dafür, welcher Stadt- oder Gemeinderat zuständig ist. Beide Bürgermeister, Jan Paeplow (Kirchseeon) und Ulrich Proske (Ebersberg), unterstützen das Projekt und standen beim Ortstermin auch nah nebeneinander.



Zustimmung auch von Kreisbrandrat Andreas Heiß ebenso wie von den Landtagsabgeordneten Doris Rauscher (SPD) und Thomas Huber (CSU), die beim Termin dabei waren.



Voraussetzung für das Vorhaben ist aber, dass für das Projekt Baurecht geschaffen werden muss. Die Koordination wird letztendlich das Landratsamt übernehmen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.