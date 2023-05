Landkreis verbrät 400 000 Euro Steuergeld

Streit um Finanzierung am Gymnasium Kirchseeon

Schulbau Gymnasium Kirchseeon: Ärger im Kreistag nach gescheiterter Klage gegen Luxemburg-Fonds. Nun sollen externe Prüfer helfen.

Landkreis/Kirchseeon – Es geht um einen Schaden von über 400 000 Euro für die Steuerzahler im Landkreis Ebersberg. Dabei spielt auch ein Fonds aus Luxemburg eine zentrale Rolle. Landrat Robert Niedergesäß (CSU) räumte Fehler ein. Nun soll über eine Versicherung zumindest einen Teil des Verlustes zurückfließen. Eine externe Expertise könnte helfen, so die Hoffnung.

Der Kommunale Prüfungsverband wird sich um die Ereignisse rund um die Finanzierung zum Bau des Gymnasiums Kirchseeon kümmern. Der Dringlichkeitsantrag der Grünen fand Zustimmung im Kreisausschuss, quer durch alle Fraktionen.

Hintergrund PPP-Modell

Hintergrund: Das PPP-Modell „Neubau eines Gymnasiums in Kirchseeon“ war das erste Projekt einer derartigen Partnerschaft in Oberbayern. Das Konzept „Public Privat Partnership“, also die direkte Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und privater Wirtschaft, umfasste Planung und Neubau sowie anschließend deren Instandhaltung und Bewirtschaftung über 20 Jahren. Dazu kam noch der Bereich Finanzierung, der jetzt Probleme macht. Der private Investor hatte den Finanzbereich weiterverkauft. „An Firmen, mit denen wir keine Vertragsbindung hatten“, so das Landratsamt. Der Vertrag landete bei einem Fonds in Luxemburg. Das sah man kritisch, wollte kündigen. Der Kreis sah sich dabei im Recht, beraten durch mehrere Anwaltskanzleien, auf deren Aussagen man sich offenbar verließ. Die Verantwortlichen des Fonds sahen es anders. Es folgte ein Rechtsstreit über mehrere Instanzen, die der Kreis schließlich verlor (wir berichteten). Daraus folgten Gerichtskosten, Anwaltskosten und Verzugszinsen, weil teilweise Zinszahlungen eingestellt worden waren. Summe: über 400 000 Euro.

Anwaltskosten und Verzugszinsen

Eine Reihe von Kreisräten sah sich nicht ausreichend informiert. Es ging vor allem um die Höhe der Verzugszinsen. Landrat Niedergesäß räumte eine, dass es im gesamten Prozess keinen Beschluss eines Gremiums gegeben habe. Der Kreistag sei also zumindest in diesem Punkt als Entscheider außen vor gewesen, so die Kritik. Einmal sei der Punkt wegen fortgeschrittener Sitzungsdauer abgesetzt worden, so der Landrat. Die nächste Sitzung sei wegen Corona abgesagt worden. Nicht neu anzusetzen, sei keine böse Absicht, sagt Niedergesäß: „Das nehme ich auf meine Kappe. Wo gehobelt wird da, fallen Späne.“ Auch weil sich das Personal mit hohem persönlichen Einsatz um die Krisenbewältigung gekümmert habe. Beim Thema Transparenz habe man sich aber nichts vorzuwerfen, so der Landrat.

Landrat räumt Fehler ein

Auf Rückfrage der EZ teilt das Landratsamt mit, dass die Höhe der Verzugszinsen erst seit dem 23. Dezember 2022 vorliege würden, man dies also in früheren Sitzungen gar nicht thematisieren habe können. Die vertraglich festgelegten Betriebsleistungen für das Gymnasium seinen bisher „vollumfänglich“ erfüllt worden. Einen Weiterverkauf des Finanzteils hätte man nicht verhindern könne. Nun wird der gesamte Vorgang extern geprüft werden. Mayer sieht darin auch „eine Chance für eine zumindest teilweise Entlastung der Verwaltung“.

