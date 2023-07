Pogo, Tracht und Rockerkutte: Kirchseeon feiert Erfolg mit Open Air

Rock im Markt

Von Peter Kees schließen

Vier Bands mit Verbindungen zur Marktgemeinde traten vergangen Samstag am Parkplatz gegenüber der Schule bei „Rock im Markt“ auf.

Kirchseeon – Man wollte lokalen Bezug beim ersten Open Air in Kirchseeon. Und das hat funktioniert.

Vier Bands mit Verbindungen zur Marktgemeinde traten vergangen Samstag am Parkplatz gegenüber der Schule bei „Rock im Markt“ auf: „Meladroits“ aus Kirchseeon, „Wasteland“ (mit Gitarrist Bernie Schröter aus Kirchseeon und Bassist Franz Meier-Dini aus Grafing), die international erfolgreiche Power-Metal-Band „Serious Black“ um den Kirchseeoner Mario Lochert sowie „Inferno“ mit Rockcovern.

2000 verkaufte Karten

+ Auch die international erfolgreiche Power-Metal-Band „Serious Black“ um den Kirchseeoner Mario Lochert war auf dem Open Air zu hören. © PETER KEES

Alle 2000 Eintrittskarten waren verkauft. Bürgermeister Jan Paeplow strahlte, schließlich war das Rathaus der Veranstalter, unterstützt von örtlichen Vereinen. Das Konzert war ausverkauft. Die vier Bands übrigens spielten ohne Honorar. Der Erlös geht an sozialen Zwecken in Kirchseeon und unterstützt ehrenamtliche Organisationen wie z. B. die Feuerwehren oder das Rote Kreuz.

Ganz untypisch wurde das Rockkonzert von der Marktkapelle Kirchseeon eröffnet. Und so mischten sich denn im Laufe des Abends Figuren in Tracht unter das harte Rockerpublikum, was hübsche Bilder ergab. Die Atmosphäre war launig. Waren zu Beginn noch nicht alle Besucher da, so füllte sich der Platz vor der Bühne zügig. Spätestens beim Auftritt von „Serious Black“, der Hauptband des Abends, war kein Durchkommen mehr.

Ausgelassene Menge, energiegeladene Musik

+ Bürgermeister Jan Paeplow strahlte, schließlich war das Rathaus der Veranstalter. © PETER KEES

Ausgelassen folgte die Menge der energiegeladenen Musik. Die Arme gingen hoch, man wippte mit zu den dröhnenden Klängen, die da von der Bühne kamen. Fröhliche Gesichter konnte man sehen, begeisterte Menschen, wenn auch manche zum Gaudium anderer Pogo tanzten, ein Tanz, der seine Ursprünge in der Punk-Szene der 1970er Jahre hat, bekanntlich verbunden mit derben Körperkontakten. Nein, das war keine Schlägerei, auch wenn der ein oder andere im ersten Moment erschrak.

Was Kirchseeon mit dem Rock-Open Air gelungen ist, könnte Schule machen und dem Landkreis ein neues Musikfestival bescheren. Reichlich Publikum jedenfalls war gekommen – und begeistert. Natürlich war die laue Juli-Sommernacht geradezu ideal für solch ein Unternehmen, das bemerkenswerterweise mitten im Ort stattfand, unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Manch einer konnte auch von oben zusehen: Direkt neben der Bühne jubelten Bewohner freudig von ihrer Dachterrasse.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.