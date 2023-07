Sanierung zu teuer: Hallenbad Kirchseeon schließt dauerhaft

Von: Robert Langer

Ausgespielt: Ab dem Ferienbeginn gibt es kein Wasser mehr im Hallenbad Kirchseeon. Nach derzeitigem Stand wird aus Finanzgründen endgültig geschlossen. © sro

Das Aus fürs Kirchseeoner Hallenbad ist besiegelt. Die Gemeinde kann sich die Sanierung nicht leisten und muss es zusperren.

Kirchseeon – Das Hallenbad Kirchseeon schließt, nicht nur für die üblichen Wartungsarbeiten in der Sommerpause, sondern wahrscheinlich für immer. „Das Wasser wird abgelassen und nicht mehr eingelassen“, sagt Bürgermeister Jan Paeplow (CSU) gegenüber der Ebersberger Zeitung.

Hallenbad Kirchseeon: Anlagen veraltet, jahrzehntelanger Investitionsstau

Der Beschluss zum Ende fiel jetzt mit Mehrheit gegen erbliche Widerstand im Marktgemeinderat. Grund sind hohe Kosten im laufenden Betrieb – auch wegen der Energie – und anstehende Sanierungsarbeiten für die Nutzung auch vorübergehend in den nächsten Monaten wie die Heizung und der Brandschutz. Die großen Brocken kämen erst später. Nach einer Kostenschätzung für das Hallenbad und die darüberliegende Turnhalle geht es um rund zehn Millionen Euro. Für die veralteten technischen Anlage des Hallenbades gibt es laut Verwaltung keine Ersatzteile mehr. Einzelteile seien selbst angefertigt worden, hieß es im Gremium. Gemeinderat Dominik Zacher (CSU) machte in der Sitzung einen Punkt der Misere deutlich: „Wir haben einen Investitionsstau seit Jahrzehnten. Jetzt ist es nicht mehr machbar.“

Lösung für Schwimmkurse und Vereine: „Normale“ Schwimmer schauen in die Röhre

Eine gute Nachricht gibt es jedoch. Schwimmkurse sollen in das Hallenbad des örtlichen Berufsförderungswerkes (BFW) neben dem Gymnasium verlegt werden. Die große Einrichtung zur Rehabilitation hat ein eigenes Schwimmbad für die Nutzer der Einrichtung im Zuge der dort angebotenen Maßnahmen. „Es hat Gespräche gegeben“, so der Bürgermeister. Auch der Vereinssport könnte dorthin verlegt werden. Für die „normalen“ sportlichen oder entspannenden Schwimmer, die bisher in das Hallenbad kamen, ihre Eintrittskarte lösten, oder auch für Familien im Kinderbecken wird es wohl keine Alternative geben. „Das kann das BFW nicht leisten“, so Paeplow. Noch offen ist, welche Regelung für Schulen getroffen werden könnten.

Söder-Plan zur Schwimmbad-Rettung kommt zu spät

Eine Variante wäre gewesen, die schmerzhafte Entscheidung zu verschieben. Das wollte Gemeinderätin Susanne Markmiller (FDP). Sie verwies auf eine Ankündigung von CSU-Ministerpräsident Markus Söder, dass Kommunen beim Erhalt und der Sanierung von Bädern unterstützt werden sollten. Wie dies genau aussehen könnte, sollte abgewartet werden. Bürgermeister Paeplow (auch CSU) zeigt sich skeptisch. „Wir haben bei der Regierung nachgefragt. Es gibt keinerlei konkrete Angaben.“ Der Antrag zu einer Verschiebung der Debatte ging mit elf zu elf Stimmenunentschieden aus. Heißt: Keine Mehrheit, also abgelehnt.

„Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende“ so CSU-Fraktionssprecher Paul Hörl. Und dann noch diese Aussagen: „Vielleicht schließen wir das Hallenbad jetzt und können es später wieder öffnen.“ Bis dahin sollte aber kein Euro investieren werden.

Knappe Kassenlage: Kirchseeon muss in Schule und Feuerwehrhaus investieren

„Ich bin ein Befürworter des Hallenbades“, so Bürgermeister Paeplow. Aber angesichts der aktuellen Situation: „Ich bin etwas sprachlos.“ Es gehe nicht darum, das Hallenbad zu schießen, „weil wir Lust dazu haben, sondern weil wir es uns nicht mehr leisten können“. Und er verwies auf weitere Projekte des Marktes wie die Erweiterung der Schule in Eglharting oder das Feuerwehrhaus Markt Kirchseeon. Die Sanierung des Hallenbades würde den Haushalt der Kommune überlasten. Klar ist aber auch, dass das stillgelegte Hallenbad für die Gemeinde laufende Kosten verursacht, „damit das Gebäude nicht zusammenfällt“, so Paeplow.

