Rauswurf für Maskenverweigerer trotz Attest: Kunde verklagt Elektromarkt-Kette auf Schadenersatz

Von: Josef Ametsbichler

Ein Schild, das auf FFP2-Maskenpflicht hinweist. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

2500 Euro Schadenersatz will ein Mann von der Elektromarkt-Kette „Expert TeVi“ - weil ein Einkauf ohne Corona-Maske mit seinem Rauswurf endete.

Kirchseeon/Ebersberg – „Do haut’s mi um!“ – mit diesen Worten bügelt ein massiger Mann mittleren Alters im Ebersberger Amtsgericht alle Versuche des Wachpersonals ab, ihn zum Tragen einer FFP2-Maske zu bewegen. Er bekomme Atemnot, sogar auf zehn Metern Flur. Dort ist die Maske Pflicht – Hausrecht. Schließlich wird ein Plexiglas-Gesichtsschild für den Mann aufgetrieben. Damit bewältigt er die Strecke zum Gerichtssaal.

Schadenersatzklage gegen Elektromarkt: Rauswurf statt Fernseher-Kauf

Den Prozess am Donnerstag hat er selber angestrengt, eben wegen der Sache mit der Maske: Im Juni 2021 war er ohne eine solche in einen „Expert TeVi“-Elektromarkt bei Neuötting gegangen. Statt den Fernsehern, die er im Auftrag seines Arbeitgebers habe kaufen wollen, folgte der Rauswurf: Anders als der Kassiererin am Eingang reichte der Marktleitung nicht, dass der Mann angab, ein ärztliches Attest befreie ihn von der Maskenpflicht.

Kunde wittert Diskriminierung und verweist auf ärztliches Attest

Der Mann aus dem Kreis Rottal-Inn zeigte daraufhin die Kette wegen Diskriminierung an und verlangte 2500 Euro Schadenersatz für die erlittene Demütigung. Verhandelt wurde in Ebersberg, weil Verwaltungssitz und damit Gerichtsstand des Unternehmens in Kirchseeon liegen. „Mir geht es nicht ums Geld, sondern darum, wie ich behandelt worden bin“, sagte der Kläger zu Richter Dieter Kaltbeitzer.

Richter zweifelt an Unrechtmäßigkeit des Rauswurfs: Attest „ein bisschen dürftig“

Dieser hatte sichtlich Bauchschmerzen mit der Argumentation des Klägers. „Ein bisschen dürftig“, nannte er etwa dessen Attest, in dem nicht die Rede von Atemnot, sondern von verstärkter Neigung zum Nasenbluten wegen Austrocknung unter der Maske die Rede ist. „Er kann von der Pflicht zum Tragen einer Maske befreit sein“ – diese ärztliche Gummi-Formulierung reichte dem Richter sichtlich nicht – „selbst wenn es vorgelegt worden wäre“.

Hausrecht geht vor - Gericht sieht bei Maskenverweigerer-Rauswurf keine Diskriminierung

Entscheidender Punkt war für den Richter aber etwas anderes: Das Hausrecht, wonach die Elektromarkt-Kette nach Aussage des ebenfalls anwesenden Prokuristen zu dieser Zeit grundsätzlich keine Masken-Atteste akzeptiert habe, überwiege in dem Fall. „Aus Gründen des Infektionsschutzes ist das möglich gewesen“, so Kaltbeitzer, auch mit Blick auf damals grassierende Attest-Fälschungen. Er sah keine Diskriminierung nach dem Gleichbehandlungsgesetz – Neigung zum Nasenbluten als Behinderung, das wollte er nicht durchgehen lassen.

Nachvollziehbare Schutzmaßnahme oder Ungerechtigkeit? Kunde will sich durch die Instanzen klagen

Und schließlich sei die Maßnahme zum Schutz der anwesenden Mitarbeiter und Kunden, darunter möglicherweise Risikopatienten, nachvollziehbar – zumal der Elektromarkt nach eigenem Bekunden auch die Möglichkeit zum Online-Einkauf oder zur Übergabe einer Bestellung vor der Tür angeboten habe.

Der Prokurist des Unternehmens gab an, die Filialen in Bayern verzeichneten rund 500 000 Kunden im Jahr. „Bis auf diesen Vorgang haben wir noch nie ein Problem gehabt.“ Zu mehr als 50 Euro Einkaufsgutschein als Wiedergutmachung für den Rauswurf konnte er sich daher nicht durchringen. Das lehnte der Kläger ab.

Ein Urteil in der Sache will der Richter bei aller Skepsis vorab erst im Mai sprechen. Schon jetzt haben der Kläger und sein Anwalt, die übrigens in ähnlicher Sache nach eigenen Angaben auch mit der Baumarkt-Kette Hagebau streiten, angekündigt, im Fall einer Niederlage in Berufung zu gehen.

