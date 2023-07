Schließung Hallenbad Kirchseeon: Plötzlich tun sich Perspektiven auf

Von: Robert Langer

Präsenz zeigte die Wasserwacht bei der Sitzung in der ATSV-Halle in Einsatzkleidung. © Stefan Roßmann

Fakt ist: Das Hallenbad in Kirchseeon macht jetzt für den Sommer zu und wird danach nicht wieder öffnen – möglicherweise aber nur zunächst.

Kirchseeon - Die Nachricht von der Schließung aus finanziellen Gründen (Sanierungskosten von sechs bis acht Millionen Euro) hatte eingeschlagen, eine Online-Petition mit aktuell fast 4000 Unterzeichnern läuft. Jetzt will der Markt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, um die genauen Kosten für eine Sanierung zu ermitteln. Das teilte Bürgermeister Jan Paeplow in der Sitzung des Marktgemeinderates mit. Zudem sollen alle Fördermöglichkeiten auf Landes- und Bundesebene geprüft werden. Wann es eine Entscheidung geben könnte, ist aber offen.

Wie groß der Widerstand gegen eine Schließung des Bades ist, zeigte die Sitzung des Marktgemeinderates, die in die ATSV-Halle verlegt worden war. Auffällig nicht nur die Mitglieder der Wasserwacht in Einsatzkleidung, sondern auch viele Bürger, die sich zum Thema meldeten. Der Beratungspunkt wurde auf der Tagesordnung des Abends zeitlich ganz nach vorne geschoben. Gegenüber der EZ freute sich Bürgermeister Jan Paeplow (CSU) über das Engagement. „Wir sind alle in einem Boot. Wir wollen alle das Bad erhalten, aber wir brauchen Geld.“ Von der Regierung von Oberbayern haben man bisher auf Anfrage keine klaren Aussagen bekommen.

Der EZ-Kommentar zum Thema: Seltsame Auferstehung Wenn 4000 Leute unterschreiben, damit Markus Söder ein Hallenbad rettet, ist das noch nicht automatisch ein vernünftiges Anliegen. Schnürte der wahlkämpfende Ministerpräsident den Kirchseeonern ein persönliches Rettungspaket, hielten zig andere Kommunen, darunter im Landkreis Markt Schwaben und die Stadt Ebersberg, ebenfalls die Hand auf. Und auch Freistaat-Geld ist Steuergeld, das vergessen viele Zuschuss-Forderer gern. Eine Extra-Schwimmwurst für Kirchseeon ist auch überhaupt nicht notwendig, zumindest wenn man einer Ansage der Staatsregierung vom Juni trauen kann: Mit rund 80 Prozent Förderung können Gemeinden wie Kirchseeon demnach in naher Zukunft bei einer Schwimmbad-Sanierung rechnen. Auf diesen Trichter ist das Rathaus um Bürgermeister Paeplow aber offenbar erst nach der (vor)eiligen Beerdigung des Hallenbads gekommen. Was nun, leider erst auf öffentlichen Druck, für eine seltsame Wiederauferstehung sorgt. Josef Ametsbichler

Unterstützung durch CSU-Abgeordneten

Unterstützung signalisierte der Grafinger CSU-Landtagsabgeordnete Thomas Huber auf EZ-Nachfrage. Er ist auch Landesvorsitzer der Wasserwacht Bayern. Die Gemeinde müsse ein Konzept einreichen, sagt er. Derzeit sei ein neues Förderprogramm für diesen Bereich in Arbeit. In Aussicht stehen Förderquoten bis zu 80 Prozent. Ziel sei es vor allem, Bäder zu erhalten, damit die Kinder Schwimmen lernen könnten. Es werde jedoch „kein Saunaparadies“ finanziert. „Ich werde alle Hebel in Bewegung setzen. Kirchseeon wird nicht allein gelassen“, so Huber. Es gehe aber auch um den politischen Willen vor Ort. Der Freistaat könne sich an den Investitionskosten der Sanierungen beteiligen. Für die Unterhaltskosten des laufenden Betriebes sei jedoch die jeweilige Kommune zuständig, so Huber. Er spricht sich für den Erhalt der bestehenden Einrichtungen aus, auch in Bezug auf kurze Wege. Auch interkommunale Lösungen könne es geben.

Interkommunale Lösung

So sieht dies ebenso Kirchseeons Rathauschef Paeplow. Er kündigte an, das Thema bei der nächsten Bürgermeister-Dienstbesprechung des Landkreises anzusprechen.

Kleine Lösung durch Reha-Bad

Derweilen gibt es für Kirchseeon zumindest für Teilbereiche des Schwimmens eine Alternative im Reha-Bad des örtlichen Berufsförderungswerks. Wie die Nutzung dort genau aussehen könnte, wird derzeit verhandelt. Es ist aber kein Wettkampfbecken für Schwimmsportler. Die Mitglieder des örtlichen Tauchvereins tun sich wegen der geringen Tiefe des Beckens schwer, fürs Kleinkinderschwimmen wiederum ist es zu tief.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt's auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.