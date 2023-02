Teenie-Mädchen Haschisch angeboten

Von: Robert Langer

Eine Cannabispflanze aus der Haschisch gewonnen wird. (Symbolbild) © IMAGO/Sascha Steinach

Ein Mann wollte drei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren am Bahnhofsplatz in Grafing Haschisch verkaufen. Das soll im Mai vergangenen Jahres gewesen sein, so die Anklage: Der 31-Jährige landete nun wegen die Tat vor dem Ebersberger Schöffengericht.

Grafing/Ebersberg - Die Mädchen lehnten demnach das Angebot ab und informierten die Polizei. Der Mann stieg in die S-Bahn. Als er sie andernorts wieder verließ, wurde der auffällig gekleidete 31-Jährige von einer wartenden Polizeistreife angehalten und befragt. Er hatte laut Staatsanwalt rund ein Gramm Haschisch dabei.

Widerstand gegen Polizisten

Ohne Probleme ließ es sich von den Beamten zu seiner Kirchseeoner Unterkunft begleiten. Eine Durchsuchung dort ergab keinen Fund. Dann habe sich der Mann jedoch den Polizeibeamten widersetzt. Beides, der versuchte Verkauf von Drogen an Minderjährige und der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte waren gestern Thema der Verhandlung.

Verteidiger macht Vorschlag

Verteidiger Frank Markus schlug gleich nach dem Verlesen der Anklage vor, das Verfahren einzustellen. Dies ist nach der Strafprozessordnung unter bestimmte Umständen möglich. Der Angeklagte wurde nämlich im vergangenen Jahr vom Amtsgericht Rosenheim zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt, ohne Bewährung. Der Grund war unter anderem ebenfalls Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Angeklagter ist in Entziehungsanstalt

Gleichzeitig wurde eine Unterbringung in eine Entziehungsanstalt angeordnet. Dort ist der Mann derzeit. Er wurde unter Polizeibegleitung zum Gericht nach Ebersberg gebracht. Zudem drohen dem 31-Jährigen weitere Haftstrafen aus früheren Verurteilungen, die zur Bewährung ausgesetzt waren.

Vor diesem Hintergrund stimmten Vorsitzender Richter Frank Gellhaus und die beiden Laienrichter an seiner Seite der Einstellung zu – in der Gesamtkonstellation blüht dem Mann ohnehin eine Menge Ärger. Den drei angesprochenen Jugendlichen blieb damit ein möglicher Auftritt als Zeuginnen erspart.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.