Schule Kirchseeon: Zum Ferienende fällt die Decke der Mensa runter

Von: Robert Langer

So sah die Mensa der Grund- und Mittelschule Kirchseeon nach dem Absturz von der Decke aus. © Gemeinde Kirchseeon, kn

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Schüler müssen jetzt zunächst draußen essen: Deckenschaden in Mensa der Grund- und Mittelschule Kirchseeon.

Kirchseeon – Es sieht aus wie ein fröhliches Fest im Sommer. Kinder essen im Freien Spaghetti auf Biertischgarnituren. Aber die Idylle trügt. Das Mittagessen unter der Sonne ist eine Notlösung. In der Schule in Kirchseeon ist die Mensa gesperrt. Grund: Ein Teil der Decke ist herabgestürzt. Glücklicherweise war das noch in den Ferien. Niemand wurde verletzt. Entdeckt wurde der Schaden Ende August.

Mittagessen auf Bierbänken im Freien, weil die Mensa gesperrt ist. © Artist S.ROSSMANN

Rektor Kraxenberger: „Wir brauchen schnell eine Lösung“

„Wir brauchen schnell eine Lösung“, so Schulrektor Franz Kraxenberger. Denn etwa 250 Kinder der Grund- und Mittelschule nutzen das Angebot des Mittagessens. Der volle Betrieb startet in der kommenden Woche. Derzeit ist Ursachensuche angesagt. „Wir warten auf den Gutachter“, sagt Kraxenberger. „Da habe ich noch keine Informationen. Bis dahin müssen wir improvisieren.“ Die neue Mensa der Grund-und Mittelschule sei erst vor rund fünf Jahren in Betrieb genommen worden.

Gutachter eingeschaltet

„Wir haben auch Kontakt zu den Handwerkern und Baufirmen aufgenommen“, sagt Kirchseeons Bürgermeister Jan Paeplow (CSU). Ein Ergebnis gibt es bisher noch nicht. Zumindest seien inzwischen die Trümmerteile aufgeräumt worden. Bei dem, was runter gefallen ist, handelt es sich wohl um eine dickere Putzschicht, auch um größere Brocken. Gefährlich genug, wenn es Kinder an den Tischen getroffen hätte. Aber auch eine größere Platte fiel runter. Zudem an der Decke sind Akustik-Elemente und die Lüftung. Bisher sind die Schäden nur im Mittelteil der Decke aufgetreten. Nun müssen auch andere Bereiche rund um die beschädigten Flächen untersucht werden. Eine mögliche Erklärung könnten Baumängel sein. Zudem gab es im Klassenzimmer über der Mensa, die auch für Veranstaltungen genutzt wird, einen Wasserschaden, der bei früheren Bauarbeiten zur Erweiterung der Schule entstanden war. Ein Auslöser der Schäden? Es könnten auch grundsätzliche Schwierigkeiten mit der Statik geben, so Kraxenberger. „Dann hätten wir ein sehr großes Problem.“ Daran will er aber gar nicht denken „Ich bin da kein Spezialist. Es gibt aber verschiedene Überlegungen.“

Alternative für Essenspause: Klassenzimmer oder Zelt

Wie geht es jetzt weiter? Zunächst werden die Kinder im Freien essen können. Bei schlechtem Wetter sind laut Kraxenberger die Klassenzimmer eine Alternative. Und dann könnte man immer noch Zelte aufstellen, um vor schlechter Witterung zu schützen. Die Küche selbst sei laut Rektor vielleicht von den Problemen ebenso wenig betroffen wie die Essenausgabe. Die könnte man möglicherweise nutzen. Doch diese Bereiche sind derzeit ebenfalls gesperrt. „Sicherheit geht vor“, so der Bürgermeister. „Uns bleibt nichts anderes übrig, als auf das Gutachten zu warten“, sagt der Rektor. „Der Ball liegt jetzt auch bei der Gemeinde und beim Bauamt. Wir sind in Kontakt. Wir als Schule können jetzt kaum etwas machen.“

