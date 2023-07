Schulneubau in Eglharting wird richtig teuer

Von: Robert Langer

Neubau statt Sanierung: Die alte Schule bleibt zunächst erhalten. Im Süden entsteht ein neues Haus. © sro

Das wird richtig teuer: Die Gemeinde Kirchseeon rechnet mit 20 Millionen Euro Baukosten für den Bau der neuen Schule in Eglharting.

Kirchseeon/Eglharting – Deutlich größer als bisher geplant soll das Projekt Schule Eglharting werden – und auch deutlich teurer. Statt bisher rund 13 Millionen Euro geht es jetzt um über 20 Millionen Euro. Das wird angesichts der aktuellen Finanzlage der Kommune auch Folgen für andere Projekte und Einrichtungen in der Marktgemeinde haben. Reaktion von Peter Kohl (CSU) im Gemeinderat: „Das ist der allerletzte Todesstoß für das Hallenbad.“ Das wird nämlich geschlossen, weil sich der Markt eine Sanierung nicht leisten kann (wir berichteten).

Sanierung der alten Schule lohnt sich nicht

Eine Reihe von Gemeinderäten hatten die Kostensteigerung kritisch gesehen. Auch eine Sanierung der Schule zumindest in Teilen war im Gespräch, um Geld zu sparen. Planer Richard Baumann sieht das ebenso skeptisch wie Marktbaumeister Robert G. König. Das Gebäude aus den 1970 Jahren müsste bis auf den Rohbau komplett entkernt werden. „Es geht nicht nur um ein paar Fenster.“ Raus müssten Elektroinstallationen ebenso wie Sanitär oder Dämmung. Ein weiteres Problem der Brandschutz. Hohe Kosten sind zu erwarten. „Die ganze Technik ist eine Katastrophe“, so Baumann. Eine Sanierung im laufenden Betrieb sei nicht möglich. Also müssten Ersatzräume für die Schüler angeboten werden, was ebenso Kosten verursacht. Das bisherige Gebäude soll zunächst stehen bleiben. wie ein Nutzung auch in Teilen aussehen könnte ist noch offen.

Kirchseeon hat zwei Schulhäuser für Grund- und Mittelschule. Eines im Markt selbst, das bereits erweitert wurde, eines in Eglharting. Durch Zuzug und Wachstum wird die Bevölkerung in Zukunft weiter wachsen, bedeutet auch mehr Platzbedarf für Schüler. Im kommenden Jahr seien 580 Schüler in der Grund- und Mittelschule mit den beiden Schulhäuser zu erwarten, so Reaktor Franz Kraxenberger gegenüber der EZ. Schon jetzt müsse man aus Fachräumen Klassenzimmer machen. „Irgendwann ist Schicht im Schacht.´“

Geplant ist nun in Eglharting ein L-förmiges neues Gebäude in günstiger und schneller Modulbauweise. Drei Stockwerke ohne Keller. Platz für zwölf Klassenzimmer, Fachräume, Differenzierungsräume, Verwaltung, Mensa, Lernlandschaften außerhalb der Klassenräume. „Wir wollen keine Luxus haben. Es geht uns nicht darum, einen Palast hinzustellen“, so Kraxenberger. Die Konzepte für die Schulen hätten sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. „Und wir brauchen das Schulgebäude in Eglharting, um Ausweichmöglichkeiten zu haben.“

Baubeginn könnte in drei Jahren sein

Einen konkreten Beschluss gab es noch nicht. Es sind noch viele Fragen offen, beispielsweise zum Pausenhof oder welche Heizung eingebaut wird. Nun sollen zunächst alle Fördermöglichkeiten geprüft werden. Abhängig davon und von den Entscheidungen des Marktgemeinderates könnte in drei Jahren Baubeginn sein.

