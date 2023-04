Silberfische: Fliesen im Kindergarten müssen raus

Von: Robert Langer

Fliesenleger müssen im Kindergarten Dachsbau in Kirchseeon aktiv werden. Dort gibt es ein Problem mit Silberfischen. © Nestor Bachmann

Im Kirchseeoner Kindergarten Dachsbau müssen die Fliesen raus. Der Grund ist ein Problem mit Silberfischen.

Kirchseeon – Während die Kinder frei haben, wird in den Sommerferien im Kindergarten Dachsbau in Kirchseeon intensiv gearbeitet. Es steht eine Sanierung an. Die Kosten für die Maßnahme werden derzeit mit rund 80 000 Euro beziffert. Die Betreuungseinrichtung schließt daher in den Sommerferien für vier Wochen.

Problem mit Silberfischen im Kindergarten

Laut Verwaltung wurde für den Kindergarten der Fliesenaustausch im Erdgeschoss in den Sommerferien 2023 bereits beschlossen. Kosten brutto rund 64 000 Euro. Die Maßnahme ist laut Rathaus dringend, da es in der Einrichtung ein Problem mit Silberfischen gibt.

In den angrenzenden Bereichen der Küche, den Sanitärräume und im Lager sind die Fliesen ebenfalls auszutauschen. Damit diese entfernt und neu verlegt werden können, müssen unter anderem die Küchenunterschränke aus- und anschließend wieder eingebaut werden. Die Arbeitsplatte müsse dabei erneuert werden, so das Rathaus.

Kindertoilette ist auch in die Jahre gekommen

Die Kindertoilette ist in die Jahre gekommen. Neue Sanitärtrennwände und ein neuer Waschtisch sollen eingebaut werden. Die Umsetzung biete sich jetzt an, da die Trennwände für die Fliesenarbeiten sowieso ausgebaut werden müssten, erklärt die Verwaltung. Für die Fliesenverlegung sind noch weitere Sanitärarbeiten erforderlich: Demontage der WC´s und anschließende Wiedermontag sowie Anpassungsarbeiten für den neuen Waschtisch.

Zu klären ist laut Verwaltung noch, ob während der Fliesenarbeiten wegen der Silberfische eine Behandlung durch den Schädlingsbekämpfer erforderlich ist. Die Schreinerarbeiten werden mit rund 7000 Euro veranschlagt. Der Posten Sanitärtrennwände dürfte zwischen 6000 und 7000 Euro liegen, Kosten für den Waschtisch bei 2500 Euro ohne die Anpassung der Sanitärleitungen. Der Marktgemeinderat stimmte den geplanten Sanierungsarbeiten zu und beauftragte die Verwaltung zur Vergabe der für die Maßnahme erforderlichen Aufträge zu vergeben.

