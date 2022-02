Mit voller Wut im Bauch: Kirchseeoner Rockmusiker bringt neues „Serious-Black“-Album raus

Von: Sabine Heine

Serious Black rechnen ab: Produzent und Bassist Mario Lochert, Sänger Nikola Mijic, Drummer Ramy Ali und Gitarrist Dominik Sebastian (v.l.) © Band

Persönlicher geht es nicht: Der Kirchseeoner Musikproduzent Mario Lochert und seine Band „Serious Black“ stellen neues Melodic-Metal Album „Vengeance Is Mine“ vor.

Kirchseeon – Um markige Worte war die Rockmusikszene noch nie verlegen. Nicht kleckern, lieber klotzen, lautet die Devise. Einer, der brillant ist in diesem Metier, ist Mario Lochert (42) aus Kirchseeon. Und so haut auch seine Band „Serious Black“ wie mit einem Hammerschlag den Titel des neuen Albums raus: „Vengeance Is Mine“ (die Rache ist mein).

Das waren zwölf Monate Fulltime-Stress für den langjährigen Musikproduzenten und Bassisten. Nächtelang Texte schreiben, Musik arrangieren, koordinieren, Marketingkonzepte ausarbeiten.

„Serious Black“ ist schon lange nicht mehr irgendwer in der Melodic-Metal-Szene. Die Band gibt nun das sechste Album heraus. Fast 500 000 Zugriffe innerhalb von drei Wochen allein auf das vorab veröffentliche, emotionsgeladene Video von „Out Of The Ashes“ bei youtube sprechen eine deutliche Sprache und wohl auch dafür, dass die Fans verstehen, über was Nikola Mijic da singt: die ganz persönliche Geschichte von Mario Lochert, die Geschichte einer furchtbar enttäuschten Liebe.

Heiß und kraftvoll: Das Cover des neuen Serious-Black-Albums. © Band

Der Rockmusiker verliebt sich in ein hübsches, ein ganzes Stück jüngeres Mädel. Die lässt es sich ein paar Jahre bei ihm gut gehen, lässt sich verwöhnen, dröhnt sich mit Drogen voll, hört damit wieder auf, er investiert einen Haufen Geld in die junge Frau, die dann irgendwann einfach Schluss macht. Viele Lügen. Heucheleien.

Große Gefühle, unendliche Wut

„Das ist alles wahr“, sagt Mario Lochert und man glaubt es ihm. So etwas ist ja nicht nur dem Rockmusiker passiert. Lochert verfällt aber nicht in die Melancholie eines verschmähten Liebhabers, sondern verarbeitet seine Enttäuschung in Songtexten. Große Gefühle, unendliche Wut. Aber auch: „Es war ja nicht alles furchtbar in der Zeit mit ihr“, sagt Lochert. Und immerhin: „Ohne sie hätte es das Album nicht gegeben.“

Produziert und gemischt wurde „Vengeance Is Mine“ im „Serious-Black-Studio“, also fast ausschließlich daheim in Kirchseeon. Allerdings mit einer nicht unwesentlichen Änderung. Eigentlich hätte Stammsänger Urban Breed singen sollen. Aber die „Diva“ hatte keine Lust mehr auf „Serious Black“, hat sich mit einem Facebook-Post von der Band verabschiedetet. Drama pur! „Es war schon vorher immer schwieriger geworden, mit ihm zusammenarbeiten“, erinnert sich Lochert.

Neuer Sänger holt die Band aus der Hölle

Ersatz war schnell gefunden. Nikola Mijic hat vielleicht keine langen Haare, aber eine super Rockröhre. „Wir sind vom Himmel in die Hölle gefallen und von da wieder rauf“, kommentiert der Kirchseeoner Produzent die Entscheidung für den Sänger aus Serbien.

Nikola Mijic bringt die 13 Songs mit Kraft und Gefühl, wird selber Teil von Locherts Geschichte. Und es wäre nicht der hintersinnige Kirchseeonener, wenn da nicht noch ein paar Gimmicks mit eingebaut wären. Lochert: „Ich habe auf dem Album ein paar versteckte Nachrichten und Metaphern hinterlassen an alle, die es verdient haben.“ Wer sich angesprochen fühlt, kann ja mal rückwärts spielen zum Beispiel... Das sind kreative Spielereien. Wie ein Kampfschrei wirkt das Albumcover: Ein geflügelter Löwe (Locherts Sternzeichen) mit aufgerissenem Maul bringt Tempel zum Einsturz und zerquetscht mit seiner riesigen Pranke ein Diadem. Die Rache ist sein!

