Überflutungen: Kirchseeon will handeln

Investitionen in Straßen und Hochwasserschutz

Handeln will jetzt die Marktgemeinde Kirchseeon, weil es an verschiedenen Straßen der Kommune bei Starkregen zu Überflutungen kommt, mit Folgen auch für private Anlieger. Weitere Projekte könnten folgen.

Kirchseeon - An manchen Stellen sind es vergleichsweise kleinere, aber notwendige Arbeiten. An der Waldbahn könnte es sich auf der südlichen Seite der Bundesstraße um ein größeres Projekt handeln. Die möglichen Kosten liegen nach derzeitiger Planung im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich. Eine Entscheidung zu diesem Vorhaben wurde im Marktgemeinderat vertagt. Gemeinderätin Susanne Markmiller (FDP) regte an, zunächst das noch laufenden Verkehrsgutachten zur Bebauung des Bahnschwellenwerksgeländes in nächster Umgebung abzuwarten. Unter anderem geht es um die Zufahrt zur B 304. „Das ist eine gute Idee“, so die Reaktion zur Vertagung von Bürgermeister Jan Paeplow (CSU). Hochwasser ist in der Marktgemeinde übrigens ein Dauerthema, vor allem in Bezug auf das Kirchseeoner Moos.

Dringende Projekt

Andere Projekte wurden jedoch beschlossen. „Das sind jetzt die dringendsten“, sagt Silke Mohs, Leiterin des Bauamtes, gegenüber der Ebersberger Zeitung. „Andere könnten noch folgen.“

Fritz-Litzlfelder-Straße

In der Fritz-Litzlfelder-Straße funktionieren Sinkkasten und Sickerschacht in der Fahrbahn nicht mehr. Ein Umbau ist notwendig. Es kommt immer wieder zu Überflutungen. Ein Ingenieurbüro wurde beauftragt. Es fanden mehrere Abstimmungen vor Ort statt. Im Haushalt sind knapp 14 000 Euro für Projekt vorhanden. Der Marktgemeinderat erteilt der Verwaltung den Auftrag, die Bauarbeiten entsprechend auszuschreiben und an den kostengünstigsten Anbieter zu vergeben.

Heinrich-Egger-Straße

Auch in der Heinrich-Egger-Straße funktioniert ein Sickerschacht nicht mehr. Hier sollen ebenfalls die Arbeiten vergeben werden.

Regenwasser in Tiefgarage

Am Ostring in Eglharting läuft bei Starkregen Wasser über die Farbahnkante in eine nördlich gelegene Tiefgaragenabfahrt. An der Abgrenzung zwischen Straße und Abfahrt befindet sich eine marode Randeinfassung, die eigentlich das Oberflächenwasser auffangen und ableiten soll. Im Haushalt der Gemeinde sind für Sanierungsarbeiten 38 000 Euro bereit gestellt.

Projekt Waldbahn

Zurück zur Situation im Bereich Waldbahn/Flurstraße. Südlich der B 304 kommt es immer wieder zu Überflutungen von privaten Wohngebäuden. Nach Ortsterminen wurde festgestellt, dass die Waldbahn komplett bis zur Koloniestraße ausgebaut werden müsse. Dazu werde der Bestand zurückgebaut. Ein Großteil der Einfassungen müsse entfernt und entsorgt werden. Der Boden werde ausgekoffert und neu aufgekiest, bestehende Straßensinkkästen würden ausgebaut und an neuer Stelle wieder eingebaut. Die größte Änderung ist laut Rathaus die Aufweitung der Fahrbahn im Einmündungsbereich der B 304. Dort verfüge die Gemeinde Kirchseeon im Bereich der Gehwege über Flächen, sodass die Fahrbahn umgebaut werden könnte, damit die Zufahrt für Schulbusse und Lkw besser geeignet ist.

Die Größe der Rigolen für die Versickerung des Oberflächenwassers werden berechnet. Im Bereich der Flurstraße soll ein neuer Straßensinkkasten eingebaut werden, um die beiden dortigen Doppelhäuser gegen überschießendes Oberflächenwasser zu schützen. Als Planungskosten sind zunächst 30 000 Euro vorgesehen. Entweder vor oder gleich nach dem Rückbau der Asphaltdecke müsse ein Gutachten zeigen, ob im alten Asphalt teerpechhaltige Bestandteile enthalten sind und dieser speziell entsorgt werden. Von dem Ergebnis der Untersuchung sind die Baukosten in erheblichem Maß abhängig. Noch in der Planungs- oder Ausschreibungsphase sollte ein Baugrundgutachten im Vorfeld beantworten. Damit herrscht laut Rathaus mehr Planungs- und Kostensicherheit.

