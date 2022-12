Telekom verspricht Kirchseeon „Katapult“ in die Zukunft

Breitbandausbau in der Marktgemeinde

Von Robert Langer schließen

„Kirchseeon wird in die digitale Zukunft hineinkatapultiert“: Norbert Kreier, Regionalmanager der Telekom, stellt die Glasfaser-Ausbaupläne seines Unternehmens vor.

Kirchseeon - Los gehen könnte es mit einem Ausbaugebiet im Westen, vor allem in Eglharting, im Jahr 2025. Das Gemeindegebiet weiter östlich, also vor allem in Kirchseeon, könnte 2026 folgen. Die Akquise, die Befragung der möglichen Anschlusskunden, soll 2024 starten. „Der Ausbau des schnellen Internets ist d a s Thema“, sagte Bürgermeister Jan Paeplow (CSU) im Marktgemeinderat, wo die Pläne der Telekom jetzt vorgestellt wurden.

Bisher habe der Markt aber „immer hinten angestanden“. Es hätte nämlich geheißen, „ihr seid doch schon gut ausgebaut“. Die Situation mit Homeschooling habe aber den dringenden Bedarf gezeigt. „Man merkt schnell, dass man an Grenzen kommt“, meinte Paeplow.

Internetversorgung ist derzeit ein Flickenteppich

Die derzeitige Situation der Internetversorgung ist im Markt ein Flickenteppich. In unterschiedlichen Bereichen des Ortes sind unterschiedliche Übertragungsgeschwindigkeiten möglich. Die Telekom war bisher auch schon in Kirchseeon tätig. Die Entscheidung für den Markt begründete Kreier mit diesen Worten: „Hier ist die Wirtschaftlichkeit so groß, dass wir viel ausbauen können.“

Telekom will 4000 Haushalte versorgen

Die Telekom plant nun zunächst in Eglharting und weiter nach Osten bis ungefähr Höhe Rathaus rund 4000 Haushalte zu versorgen. Das entspräche rund 1500 Gebäudeanschlüssen und etwa 13 Kilometer Leitungen im Tiefbau. Kreier betonte, der Anschluss sei für die Kunden kostenlos. Zudem gelte „Anbieterfreiheit ohne Annahmezwang“. Heißt: Bürger müssten nicht Kunde bei der Telekom sein oder werden. Zudem würde das bisherige Netz zunächst weiter bestehen. Im östlichen Bereich könnten nach dem derzeitigen Plan ab 2026 3000 Haushalte versorgt werden. Dabei geht es um mögliche 900 Gebäudeanschlüsse und rund 25 Kilometer Tiefbau.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Laut Erhard Finger, zuständig für den Ausbau in Kirchseeon, seien die Pläne der Telekom unabhängig davon, wie viele Bürger im Markt sich in einem ersten Schritt für einen Anschluss anmelden würden. Sie könnte sich auch noch später für einen Anschluss oder Produkte der Telekom entscheiden. Es gehe um ein langfristiges Engagement. „Wir kommen, um zu bleiben.“ Das Unternehmen wünscht sich jedoch schon jetzt Unterstützung bei der Werbung für das eigene Projekt.

Wie viel Geld die Telekom in das Projekt stecken will, ist bisher nicht bekannt. Eine Auskunft vom Unternehmen gab es nicht. „Wir bitten um Verständnis“, hieß es auf Nachfrage.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.