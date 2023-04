Bauarbeiten an St. Zeno in Kirchseeon: Über 40 Apartments und Platz für Kinder

Von: Robert Langer

Der Namenspatron St. Zeno blickt auf den Neubau der Bildungsstätte. © stefan rossmann

43 Apartments und Platz für die Kinderbetreuung: Der Umbau in der Kirchseeoner Bildungseinrichtung St. Zeno schreitet voran.

Kirchseeon – Der Blick auf das Berufsbildungswerk (BBW) Kirchseeon am östlichen Ortseingang des Marktes verändert sich deutlich. Derzeit entsteht auf dem Hügel ein Gebäude mit 43 Apartments, das der Kommune künftig auch zusätzlichen Platz für Kinderbetreuung bescheren soll. Noch ist das Haus nicht fertig. Die Fassade wird im Gegensatz zu den bisher dominierenden roten Klinkersteinen künftig in einem weichen Beige gestaltet werden. Der Kern des Hauses, der weiter erhalten wird, ist aus dem Jahr 1850.

Mehr Wohnraum für Mitarbeiter

Das Ziel der Planung für den Umbau war von Anfang an die Schaffung von mehr Wohnraum. Das BBW der Stiftung St Zeno ist eine Bildungseinrichtung des katholischen Jugendsozialwerks München, die lern- und oder psychisch behinderten jungen Menschen Orientierung beziehungsweise Unterstützung und Förderung bei ihrer beruflichen Entwicklung und Ausbildung bietet. In eigenen Werkstätten werden berufliche Erstausbildungen nach dem dualen System und Kurse zur Arbeitserprobung, Eignungsabklärung und Berufsvorbereitung angeboten.

Die praktische Ausbildung wird in den Werkstätten von erfahrenen Ausbildern durchgeführt. Zum Angebot gehört eine Berufsschule auf dem Gelände sowie ein Internat für Schüler. „Das ist mit allen Angeboten ein richtiger Campus“, sagt Geschäftsführer Bernd Zimmer. Denn auf dem Areal gibt es auch Räume der Jugendhilfe, Wohngruppen, künftig für die Berufsfachschule zur Kinderpflege eine Einrichtung zur Kinderbetreuung, nämlich den „Glockenturm“. Diese entstand, weil es keinen Keller gibt im Erdgeschoss des Gebäudes, das jetzt aufgestockt wurde. Zunächst sollte ein Teil des bestehenden Gebäudes abgerissen werden. Ein Neubau sollte oben drauf kommen.

Zentrales Baumaterial: Holz

Dann gab es jedoch statische Probleme. Die Lösung: ein Holzbau. Damit war es auch möglich, drei neue Ebenen umzusetzen. Aus Beton ist lediglich der Aufzugsschacht als ein zentrales Element. Die Kosten für das Projekt belaufen sich derzeit auf rund 11,5 Millionen Euro, finanziert durch die Stiftung. Einberechnet ist dabei die Preissteigerung im Bausektor, die vor allem im Bereich Holzbau deutlich gewesen sei, erklärt Verwaltungsleiter Thorsten Wagner.

Auf der Baustelle ist Hochbetrieb. Bis September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. In den Apartments lässt sich schon die Struktur erahnen. Vorgesehen sind Einheiten zwischen 15 und 63 Quadratmeter. Genutzt werden soll der zusätzliche Wohnraum unter anderem von Mitarbeitern der Einrichtung. Auch Schüler des Internats können umziehen. Zudem ist an ein Wohnheim für die Pflegeschüler gedacht. Die Gemeinde Kirchseeon könnte Apartments belegen, beispielsweise mit Kindergartenpersonal. Auf dem freien Markt würden die Wohnungen nicht auftauchen, betont Zimmer. „Wir orientieren uns bei der Vergabe an den Zielen der Stiftung“. Insgesamt geht es um eine Fläche von rund 1600 Quadratmetern, ohne den Kindergarten.

Rückblick: 1956 hatte das Ehepaar Schafbauer aus Gesundheitsgründen das Anwesen „Schafbauerhof“ an das Jugendsozialwerk München übergeben. Das Gebäude und das große Grundstück wurden in eine Stiftung eingebracht. Aus dem landwirtschaftlichen Anwesen wurde der „Jugendhof Werner“. Später entwickelte sich die Einrichtung weiter zum Berufsbildungswerk.

Für die Kinderbetreuungseinrichtung wurde die unterste Ebene umgebaut. Die Grundstruktur des „Schafbauerhof“ blieb erhalten und ist heute noch zu sehen. Das blieb ebenso im neuen Projekt. „Wäre doch unsinnig, den Umbau abzureißen, auch wenn es vielleicht billiger gewesen wäre, so Zimmer.

Für die neuen Umbauten und die Erweiterung musste der Kindergarten vorübergehend umziehen. Ersatzräume wurden auf dem Gelände im Internat ertüchtigt. Wenn die jetzige Baumaßnahme abgeschlossen ist, kann die Betreuungseinrichtung wieder zurück. Die Ausweichräume konnten dann zusätzlich zur Kinderbetreuung genutzt werden, sagt Zimmer.

Gemeinde hat dringenden Bedarf an Kindergartenplätzen

Aktuell hat die Gemeinde den Bedarf für weitere 30 Kindergartenplätze anerkannt. Ein Grund ist der Zuzug. Die Anzahl der Schulrückstellungen erschwere die Lage zusätzlich, da weniger Plätze im Kindergarten frei würden. Trotz größter Bemühungen sei der Markt nicht mehr in der Lage, den enorm gestiegenen Bedarf an Kindergartenplätzen im Gemeindegebiet zu decken, heißt es aus dem Rathaus. Um dem Anspruch gerecht zu werden, habe Kirchseeon die Möglichkeit, auf dem Gebiet St. Zeno Räume für eine weitere Einrichtung anzumieten, die derzeit als Übergangslösung bereits genutzt werden.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt's auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.