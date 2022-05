Übler Gestank über Kirchseeon - Polizei warnt: „Dürfte wieder auftreten“

Von: Josef Ametsbichler

Gestunken hat ein seltsamer Geruch mehreren Kirchseeonern. Die Polizei konnte den Fall klären - weist aber auf mögliche Wiederholung hin. © Oliver Berg/dpa

Ein unangenehmer, chemischer Geruch hat in Kirchseeon die Polizei auf den Plan gerufen. Der Fall ist geklärt - doch er dürfte sich wiederholen

Kirchseeon - Gleich mehrere Anrufer aus Kirchseeon hatten der Polizeiinspektion Ebersberg am Dienstag einen chemischen Geruch gemeldet. Dieser sei besonders im östlichen Kirchseeon wahrzunehmen gewesen, teilen die Beamten mit.

Eine vor Ort eingesetzte Streife habe einen „unangenehmen Geruch“ bestätigen können. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen kamen die Beamten der Ursache des Gestanks auf die Spur.

Kirchseeon: Erklärung für unangenehmen Geruch liegt in der Landwirtschaft

Laut Mitteilung handelt es sich bei dem übelriechenden Stoff um ein Pflanzenschutzmittel, das kurz zuvor auf einem nahegelegenen Feld ausgebracht worden war. „Das Mittel entspricht allerdings den aktuellen EU-Normen, so dass nicht von einer Gefahr für die Bevölkerung oder der Tier-und Pflanzenwelt ausgegangen wird“, betont die Inspektion in ihrer Mitteilung.

Vor allem an der B304: Polizei rechnet mit weiterem Geruch durch Pflanzenschutzmittel

Gleichzeitig kündigen die Beamten an, dass sich die Kirchseeoner in den kommenden Tagen auf mehr Gestank einstellen müssen: „In den nächsten Tagen dürfte der Geruch wieder auftreten“ - besonders an der Bundesstraße B 304, da dort das betreffende Pflanzenschutzmittel ebenfalls auf die Felder ausgebracht werde.

