Putins Krieg: „Ankunftszentrum“ in Turnhalle

Von: Robert Langer, Michael Acker

Schulleiterin Simone Voit und Kirchseeons Bürgermeister Jan Paeplow steht in der Turnhalle des Gymnasiums, das am Dienstag zur Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge umgebaut wird. Die Halle soll ein „Ankunftszentrum“ werden. © Peter Kees

Die Arbeiten in der Turnhalle des Gymnasiums Kirchseeon laufen auf Hochtouren. Hier werden ukrainische Kriegsflüchtlinge untergebracht. Das Landratsamt spricht von einem „Ankunftszentrum“.

Landkreis – Die blauen Lkw des Technischen Hilfswerks Markt Schwaben stehen vor der Sporthalle des Gymnasiums Kirchseeon. Eine ganze Reihe von Helfern lädt Material aus. Zunächst große graue halbweiche Platten auf Paletten. Damit wird der Sportboden mit den Markierungen für die Spielfelder abgedeckt. Dann blaue gerollte Matratzen, eingewickelt in schützender Folie. Sie werden von oben einen Treppenabgang hinuntergeworfen, unten aufgefangen und in der Halle gestapelt.

Aus der Sporthalle wird eine Flüchtlingsunterkunft. Wie schon einmal vor einigen Jahren. Am heutigen Mittwoch soll noch am Aufbau gearbeitet werden. Am Donnerstag könnten hier Menschen aus der Ukraine einziehen, zwischen 150 und 170 Personen könnten es sein.

Freiwillige des Technischen Hilfswerks (THW) schaffen Platz, Sportgeräte werden weggebracht. © Peter Kees

Aufgestellt werden sollen auf dem Platz vor der Halle noch Container für Kochmöglichkeiten, Kühlschränke und Waschmaschinen sowie einige ruhige Ecken, in die man sich für Gespräche zurück ziehen kann.

„Ankunftszentrum“: Um das Gelände wird ein Zaun gezogen

Rund um das Gelände soll ein Zaun gezogen werden, wie 2015 in der Flüchtlingswelle. Nicht um die Menschen abzusondern oder auszugrenzen, sondern um ihnen eine gewisse Privatsphäre zu ermöglichen, wie die Direktorin des Gymnasiums Kirchseeon, Simone Voit erklärt.

Der Krieg in der Ukraine fordert immer mehr Opfer, die Zahl der Flüchtlinge steigt rasant. Am Dienstag waren im Landkreis Ebersberg rund 500 Personen gemeldet. Die tatsächliche Zahl sei allerdings wohl deutlich höher, sagt Brigitte Keller, Leiterin des Krisenstabs Ukraine im Landratsamt. Menschen, die bei Freunden oder Bekannten Unterschlupf fänden, seien noch nicht erfasst. Die Registrierung müsse erfolgen, wenn die geflüchteten Menschen staatliche Leistungen beantragen wollen, sagt Keller. Ohne die Pflicht zur Erfassung hätten sie eine Aufenthaltsberechtigung von 90 Tagen.

Ein logistisches Problem, das alle Ebenen stark fordert

Unterdessen richtet der Landkreis in der Turnhalle des Gymnasiums Kirchseeon ein „Ankunftszentrum“ ein. Ein derartiges Zentrum ist laut Keller aus logistischen Gründen zwingend erforderlich. Man brauche einen Ort, wo „wir die Busse aufnehmen. Leider wissen wir nicht, wer in den Bussen sitzt, nicht einmal, wie viele Flüchtlingen dann tatsächlich zu welcher Uhrzeit kommen“, sagt Keller. Es sei ein logistisches Problem, alle Ebenen seien sehr stark gefordert, nicht nur mit der Unterbringung, auch mit der Organisation und dem Personalaufbau. Es sei nicht auszuschließen, dass der Landkreis neben der Turnhalle in Kirchseeon und der Asylbewerberunterkunft in Zorneding noch weitere Hallen für Flüchtlinge zur Verfügung stellen müsse, so die Leiterin des Krisenstabs. Die Vermittlung in private Aufnahmemöglichkeiten, von denen es „auf dem Papier“ über 350 im Landkreis Ebersberg gibt, nehme Zeit in Anspruch. Hier brauche das Landratsamt dringend die Unterstützung der Gemeinden, die „näher dran sind und die Familien meist kennen, die Wohnraum anbieten“, sagt Keller. Man müsse die Flüchtlinge in den zentralen Unterkünften „erfassen“, um sie dann mit den Gemeinden und potenziellen Vermietern in Kontakt zu bringen.

Spannend sei die Frage, wie viele Flüchtlingen am Ende tatsächlich privat untergebracht werden können. Keller schätzt, dass am Ende nur 50 bis 60 Prozent der Angebote übrig bleiben werden, da viele ihr Angebot an bestimmte Bedingungen geknüpft hätten. Die einen wollten nur eine Mutter mit Kind, die anderen bestünden auf Sprachkenntnisse in Englisch oder Deutsch, wieder andere wollten kein Haustier aufnehmen.

Verein „Seite an Seite“: Kein Freifahrtschein für das Landratsamt

Unterdessen hat der Markt Schwabener Verein „Seite an Seite – Wegbegleitung für Flüchtlinge“ davor gewarnt, die Ukrainer zu lange Zeit in Turnhallen unterzubringen. Dies könne nur eine pragmatische Übergangslösung sein. „Allerdings darf es sich hierbei nicht um einen Freifahrtschein für das Landratsamt handeln, nicht weiter mit Hochdruck alternative und geeignetere Unterbringungsmöglichkeiten zu akquirieren“, sagt Vereinsvorsitzender Tobias Vorburg. Die Fehler der Flüchtlingskrise von 2015 dürften sich nicht wiederholen. Der Verein nehme das Landratsamt „kompromisslos in die Pflicht, ein Maß an Menschenwürde zu gewährleisten“.

Bettmatratzen werden, in Schutzfolie gehüllt, in die Kirchseeoner Turnhalle gebracht. © Peter Kees

Vorburg: „Konkret fordern wir die Zurverfügungstellung ausreichend sanitärer Anlagen (Toiletten und Duschen), die notwendige Anzahl an Waschmaschinen und Kühlschränken, die Möglichkeit selbstständig kochen zu können, sowie ein sensibilisiertes und auf die speziellen Bedürfnisse von geflüchteten Frauen und Kindern geschultes Sicherheitspersonal. Zudem müssen örtliche Helferkreise in Gesprächsrunden eingebunden und ernst genommen werden.“

Ehemalige Schüler helfen mit

In der Sporthalle in Kirchseeon wird unterdessen weiter gearbeitet. Sportgeräte werden weggefahren, um Platz zu schaffen. Ein Teil der Einrichtung, wie etwa Trennwände, war in einem Lager des Landkreises eingemottet, gebraucht bei der Flüchtlingswelle 2015 als die Halle des Gymnasiums Kirchseeon schon einmal belegt war. Ehemalige Schüler, die sich damals um Flüchtlinge gekümmert hatten und inzwischen schon Abitur gemacht haben, hätten sich gemeldet, um wieder mit zu helfen, berichtet Schulleiterin Simone Voit. Damals wurden unter anderem Sprachkurse organisiert.

Die aktuelle Schülervertretung plane bereits Willkommenspakete, so die Direktorin. Nun sollen die Flüchtlinge aber zunächst einmal ankommen und, soweit es geht, zur Ruhe kommen.

